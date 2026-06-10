Хочешь курить — плати залог: Сейм одобрил депозитную систему для электронок

Поправками планируется определить основные принципы депозитной системы и создать единую на государственном уровне депозитную систему для электронных сигарет, которую будет обеспечивать оператор системы. Предполагается, что производители и распространители должны будут заключить договор с оператором. В свою очередь, потребители при покупке электронной сигареты будут платить депозитный сбор. Он будет возвращён при сдаче использованного устройства. Производитель будет обязан указывать информацию об участии устройства в депозитной системе как на упаковке, так и на самом устройстве.

За последние пять лет количество отходов от электронных сигарет резко возросло, и они стали серьёзной угрозой для окружающей среды и безопасности. В 2023 году в Латвии было выброшено около 15 миллионов электронных сигарет, из которых только пять процентов (0,75 миллиона) были переданы на переработку — остальные попали в бытовые отходы и на полигоны, показало исследование, проведённое Ассоциацией предприятий по управлению отходами Латвии. Литий-ионные батареи более чем в 40 процентах случаев становятся причиной пожаров в сфере управления отходами. Кроме того, попав в природу, устройство электронной сигареты не разлагается, сообщила комиссии Министерство климата и энергетики.

Кабинету министров предстоит определить порядок обеспечения работы депозитной системы, охват пунктов приёма, объёмы сбора и переработки, а также требования к учёту системы и отчётности оператора.

Поправки подготовила Министерство климата и энергетики. Планируется, что регулирование по внедрению депозитной системы вступит в силу 1 февраля следующего года.

Для вступления поправок в силу их необходимо поддержать в окончательном чтении в Сейме.