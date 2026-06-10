Существуют различные международные суды, важнейшим из которых является Международный суд в Гааге, и возможно, что Россия может попытаться подать иск против Европейского союза, отдельных его стран-членов, например, в связи с санкциями, помощью Украине и т. д., допускает Левитс.

«Это имеет пропагандистский эффект в первую очередь для самих жителей России, но это может также оказать влияние на некоторые недалекие умы в западном обществе», — сказал Левитс. Он не считает, что Россия сможет добиться успеха в рамках международного права, поскольку причиной конфликта является самое тяжкое международное преступление, которое вообще может совершить какая-либо страна — нападение на другую страну.

Следовательно, санкции являются полностью легитимной ответной реакцией на нападение, однако такое судебное разбирательство может длиться год, два, три, и на этом процессе можно все время пропагандистски «навариваться». Левитс считает, что на позицию Запада это не окажет никакого влияния, но это может стать одним из дополнительных элементов, чтобы оправдать перед российским обществом войну в Украине.