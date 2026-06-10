На Латвию движется очередной циклон

Уже в четверг территорию страны достигнет циклон, движущийся с юга. Ожидается преимущественно пасмурная погода с осадками. Во многих районах пройдут сильные дожди, а во второй половине дня и вечером, особенно в восточной части Латвии, возможны грозы.

В пятницу, субботу и воскресенье небо будет переменно облачным, однако периодические дожди продолжатся. Местами ожидаются грозовые ливни. Дневная температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, а ночью в отдельных районах может опускаться ниже +10 градусов. Ветер будет слабым или умеренным, преимущественно южного и западного направлений.

По предварительным прогнозам, дождливая погода сохранится и на следующей неделе, хотя в отдельные дни воздух станет немного теплее.

Из-за обильных осадков уже наблюдается повышение уровня воды в реках. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в некоторых районах Латгалии и Видземе уровень воды за неделю поднялся примерно на полметра. В ближайшие дни рост уровня воды продолжится.

Температура воды в большинстве рек и озер сейчас составляет от +16 до +21 градуса. В Балтийском море и Рижском заливе вода остается прохладнее — от +13 до +17 градусов.