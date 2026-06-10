В лесах Латвии появились первые грибы и сразу… белые? ФОТО

«Первый в этом году. Найден 6 июня», — сообщает Инта на своей странице в Facebook. Женщина указывает, что нашла боровик в Цесисском крае, а в комментариях сообщили, что уже тоже видели белые в лесах Елгавского края.

Автор фото подчеркивает, что дубовики (дубовый боровик) часто встречаются уже в июне.

«Как жестоко! Теперь я только об этом и буду думать!» — написали в комментариях.

«Ох, милая, не торопись, дай сначала лисичкам показаться!», — отмечали люди.

В социальных сетях так же пишут о появлении первых боровиков под Даугавпилсом. А также маслят и лисичек.

Дубовый (летний) боровик (syn. B. aestivalis) — один из первых видов белых грибов, появляющихся в сезоне. При благоприятных погодных условиях первые экземпляры в лесах могут встречаться уже в начале июня, а наиболее обильно эти грибы растут в середине и второй половине лета.