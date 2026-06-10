Люблю таких людей: в Rimi покупательница с собачкой подала пример своим поведением

"Сегодня в Juglas centrs Rimi я встретила даму с собачкой, которая вместо того, чтобы выпендриваться о правах своей собачки, просто СШИЛА САМА специальный чехол в тележку, чтобы ни у кого не было претензий о том что собака ходит по магазину или пачкает продуктовую тележку. Я люблю таких людей!", - написал Виктория в соцсети Threads и опубликовала снимок самодельной конструкции:

В комментариях отметили, что, возможно, владелица собаки больше беспокоилась не о том, попадут ли микробы с её лап собачки на покупки других людей, а о том, чтобы её питомец не повредил лапку и мог надежно стоять на дне корзины.

"Скорее дама заботится о своей собачке, чтобы ей было удобно и в дырки коготочки не попадали", - писали люди.