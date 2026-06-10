«Это нормально?» В больнице нет мест, бригады «скорой» стоят в заторе

«Во время дежурства ждать 1,5 часа, чтобы передать пациента в приемное отделение. Как вам кажется, это нормально? Впереди стоят семь бригад, в больнице не хватает мест, что создает огромные заторы. Пока бригады стоят в очереди, они недоступны для других вызовов», — написала автор публикации.

Пост вызвал широкую дискуссию в соцсетях о взаимодействии скорой помощи и больниц, а также о нагрузке на систему здравоохранения.

Часть пользователей раскритиковала публикацию такой информации, посчитав, что внутренние рабочие процессы не следует обсуждать в социальных сетях, поскольку это может создать искаженное представление о работе системы. Некоторые комментаторы отметили, что подобные вопросы должны решаться на уровне руководства службы и больниц, а не в публичном пространстве.

Другие интересовались, насколько часто возникают такие ситуации и являются ли они системной проблемой. Пользователи спрашивали, происходят ли подобные очереди во всех больницах или только в отдельных учреждениях, а также почему пациентов не доставляют в другие медицинские учреждения.

В то же время многие выразили поддержку медикам, указав на высокую нагрузку на персонал больниц и эмоционально тяжелые условия работы.

Представительница Клинической университетской больницы имени Пауля Страдыня пояснила:

«Поток пациентов в Центре неотложной медицины больницы Страдыня в течение суток очень неравномерен. Бывают периоды, когда на протяжении нескольких часов не прибывает ни одной бригады скорой помощи, но бывают ситуации, когда одновременно приезжают несколько бригад с пациентами, нуждающимися в неотложной медицинской помощи».

В первые три месяца 2026 года помощь в Центре неотложной медицины получили 17 169 пациентов — в среднем почти 190 человек в сутки. Поскольку университетская больница принимает самых тяжелых и сложных пациентов со всей Латвии, в отдельные периоды нагрузка может значительно превышать средний уровень.

Представительница подчеркнула, что помощь оказывается в зависимости от тяжести состояния пациента, а не по очередности прибытия. Каждый пациент проходит сортировку, и люди с угрозой для жизни получают помощь в приоритетном порядке независимо от общего количества пациентов в отделении.

В больнице отмечают, что поток пациентов очень динамичен и не всегда поддается прогнозированию. В отдельные часы одновременно могут прибывать несколько бригад скорой помощи с пациентами, которым требуется срочная диагностика, интенсивная терапия или специализированное лечение. В таких случаях ключевую роль играет система триажа, позволяющая быстро выявлять пациентов высокого риска и оказывать им помощь в первую очередь.

Также в больнице заявили, что регулярно совершенствуют организацию приема пациентов, чтобы максимально эффективно обеспечивать работу приемного отделения.