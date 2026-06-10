Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

«Это нормально?» В больнице нет мест, бригады «скорой» стоят в заторе

Редакция PRESS 10 июня, 2026 09:07

Важно 0 комментариев

Медик Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) поделилась в социальной сети Threads сообщением о сложной ситуации в приемном отделении больницы. По ее словам, во время дежурства передача пациента в больницу заняла около полутора часов. Такая ситуация привела к серьезной нагрузке на бригады скорой помощи из-за очередей и нехватки коек в приемном отделении.

«Во время дежурства ждать 1,5 часа, чтобы передать пациента в приемное отделение. Как вам кажется, это нормально? Впереди стоят семь бригад, в больнице не хватает мест, что создает огромные заторы. Пока бригады стоят в очереди, они недоступны для других вызовов», — написала автор публикации.

Пост вызвал широкую дискуссию в соцсетях о взаимодействии скорой помощи и больниц, а также о нагрузке на систему здравоохранения.

Смотреть в Threads

 

Часть пользователей раскритиковала публикацию такой информации, посчитав, что внутренние рабочие процессы не следует обсуждать в социальных сетях, поскольку это может создать искаженное представление о работе системы. Некоторые комментаторы отметили, что подобные вопросы должны решаться на уровне руководства службы и больниц, а не в публичном пространстве.

Другие интересовались, насколько часто возникают такие ситуации и являются ли они системной проблемой. Пользователи спрашивали, происходят ли подобные очереди во всех больницах или только в отдельных учреждениях, а также почему пациентов не доставляют в другие медицинские учреждения.

В то же время многие выразили поддержку медикам, указав на высокую нагрузку на персонал больниц и эмоционально тяжелые условия работы.

Представительница Клинической университетской больницы имени Пауля Страдыня пояснила:

«Поток пациентов в Центре неотложной медицины больницы Страдыня в течение суток очень неравномерен. Бывают периоды, когда на протяжении нескольких часов не прибывает ни одной бригады скорой помощи, но бывают ситуации, когда одновременно приезжают несколько бригад с пациентами, нуждающимися в неотложной медицинской помощи».

В первые три месяца 2026 года помощь в Центре неотложной медицины получили 17 169 пациентов — в среднем почти 190 человек в сутки. Поскольку университетская больница принимает самых тяжелых и сложных пациентов со всей Латвии, в отдельные периоды нагрузка может значительно превышать средний уровень.

Представительница подчеркнула, что помощь оказывается в зависимости от тяжести состояния пациента, а не по очередности прибытия. Каждый пациент проходит сортировку, и люди с угрозой для жизни получают помощь в приоритетном порядке независимо от общего количества пациентов в отделении.

В больнице отмечают, что поток пациентов очень динамичен и не всегда поддается прогнозированию. В отдельные часы одновременно могут прибывать несколько бригад скорой помощи с пациентами, которым требуется срочная диагностика, интенсивная терапия или специализированное лечение. В таких случаях ключевую роль играет система триажа, позволяющая быстро выявлять пациентов высокого риска и оказывать им помощь в первую очередь.

Также в больнице заявили, что регулярно совершенствуют организацию приема пациентов, чтобы максимально эффективно обеспечивать работу приемного отделения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии
Важно

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом
Важно

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом (1)

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку
Важно

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать