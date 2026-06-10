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Кто должен платить за банкет педагогов? Директор школы ответил однозначно (2)

Редакция PRESS 10 июня, 2026 09:17

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LETA

С приближением сезона выпускных в школах и других учебных заведениях вновь становится актуальным вопрос дополнительных расходов, которые ложатся на плечи родителей. Одной из самых обсуждаемых тем остаются сборы на угощение учителей или даже финансирование праздничных банкетов за счёт семей учеников.

В эфире программы TV24 «Uz līnijas» директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис заявил, что это очень чувствительный вопрос этики и именно школа не должна выступать инициатором просьб к родителям оплачивать праздники для педагогов.

Комментируя ситуацию, описанную одним из зрителей программы, когда родителей в одной из школ попросили собрать несколько сотен евро на банкет для учителей, Приекулис подчеркнул, что в его учебном заведении такой практики нет.

«Знаете, это вопрос этики. Мы так не делаем», — сказал директор.

Он пояснил, что в школе действует общественная организация поддержки, куда родители могут добровольно делать взносы. Однако сами учителя не обращаются к родителям с просьбами финансировать их праздники. По словам Приекулиса, ещё несколько лет назад в школе было принято решение отказаться от подобной практики по этическим соображениям.

В то же время директор признал, что иногда инициативу проявляют сами родители и хотят организовать небольшой стол для педагогов. В таких случаях школа рекомендует сначала выяснить мнение остальных родителей.

По мнению Приекулиса, допустимым вариантом может быть символическое угощение — кофе и небольшой стол с закусками.

«К кофе можно купить вкусный крендель — что-то совсем минимальное», — пояснил он.

Говоря об организации выпускных, директор отметил, что для учителей этот день часто бывает очень напряжённым. Во многих школах за один день проходит несколько выпускных церемоний подряд, и педагоги участвуют в них с утра до вечера.

«У нас нередко бывает три выпускных в один день. Поэтому между церемониями учитель выпивает кофе, съедает бутерброд или пирожок», — рассказал Приекулис.

Он подчеркнул, что речь идёт не о роскошных праздниках, а о возможности для педагогов перекусить и немного отдохнуть между мероприятиями.

В завершение директор ещё раз отметил, что ключевым остаётся вопрос инициативы. Если родители сами хотят поблагодарить учителей и договариваются об этом между собой, это их выбор. Однако именно школа не должна инициировать сбор денег на такие цели.

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