В эфире программы TV24 «Uz līnijas» директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис заявил, что это очень чувствительный вопрос этики и именно школа не должна выступать инициатором просьб к родителям оплачивать праздники для педагогов.

Комментируя ситуацию, описанную одним из зрителей программы, когда родителей в одной из школ попросили собрать несколько сотен евро на банкет для учителей, Приекулис подчеркнул, что в его учебном заведении такой практики нет.

«Знаете, это вопрос этики. Мы так не делаем», — сказал директор.

Он пояснил, что в школе действует общественная организация поддержки, куда родители могут добровольно делать взносы. Однако сами учителя не обращаются к родителям с просьбами финансировать их праздники. По словам Приекулиса, ещё несколько лет назад в школе было принято решение отказаться от подобной практики по этическим соображениям.

В то же время директор признал, что иногда инициативу проявляют сами родители и хотят организовать небольшой стол для педагогов. В таких случаях школа рекомендует сначала выяснить мнение остальных родителей.

По мнению Приекулиса, допустимым вариантом может быть символическое угощение — кофе и небольшой стол с закусками.

«К кофе можно купить вкусный крендель — что-то совсем минимальное», — пояснил он.

Говоря об организации выпускных, директор отметил, что для учителей этот день часто бывает очень напряжённым. Во многих школах за один день проходит несколько выпускных церемоний подряд, и педагоги участвуют в них с утра до вечера.

«У нас нередко бывает три выпускных в один день. Поэтому между церемониями учитель выпивает кофе, съедает бутерброд или пирожок», — рассказал Приекулис.

Он подчеркнул, что речь идёт не о роскошных праздниках, а о возможности для педагогов перекусить и немного отдохнуть между мероприятиями.

В завершение директор ещё раз отметил, что ключевым остаётся вопрос инициативы. Если родители сами хотят поблагодарить учителей и договариваются об этом между собой, это их выбор. Однако именно школа не должна инициировать сбор денег на такие цели.