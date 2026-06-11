«С огромным кредитом и без машины»: электромобиль сломался вскоре после покупки

«Продавец категорически утверждал, что все их автомобили проходят проверку и находятся в отличном техническом состоянии. Чтобы купить эту машину, мне пришлось занять крупную сумму на первоначальный взнос, потому что я хотела электромобиль, чтобы экономить на топливе. Я мама двоих несовершеннолетних детей, а наше государство активно призывает людей покупать электромобили».

По словам Юлии, следующие семь месяцев прошли без проблем, однако затем автомобиль буквально остановился посреди дороги. Женщина обратилась к продавцу — официальному дилеру Audi в Латвии, компании Moller Auto, где её ждал новый неприятный сюрприз.

«После вызова эвакуатора машину доставили в сервис Moller. Всего на этом автомобиле я проехала около 8000 километров, а с момента покупки прошло лишь семь с половиной месяцев. Сейчас я осталась с огромным кредитом и без автомобиля, который уже две недели стоит у дилера», — рассказывает Юлия.

При заключении договора купли-продажи дилер предоставил гарантию на шесть месяцев. Однако поломка произошла примерно через месяц после окончания этого срока. Часть ремонта продавец согласился выполнить за свой счёт в рамках гарантии производителя, но за остальные работы требует оплатить счёт почти на 3000 евро.

Автоэксперты Угис Витолс и Паулс Тимротс отмечают, что рынок электромобилей для неподготовленного покупателя может оказаться настоящим лабиринтом. По их словам, при покупке подержанного электрокара необходимо учитывать целый ряд специфических нюансов, о которых многие покупатели просто не знают.