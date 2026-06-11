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«С огромным кредитом и без машины»: электромобиль сломался вскоре после покупки

Редакция PRESS 11 июня, 2026 07:06

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В программу Bez Tabu обратилась телезрительница Юлия, которая осенью прошлого года за довольно крупную сумму приобрела подержанный электромобиль Audi возрастом около пяти лет.

«Продавец категорически утверждал, что все их автомобили проходят проверку и находятся в отличном техническом состоянии. Чтобы купить эту машину, мне пришлось занять крупную сумму на первоначальный взнос, потому что я хотела электромобиль, чтобы экономить на топливе. Я мама двоих несовершеннолетних детей, а наше государство активно призывает людей покупать электромобили».

По словам Юлии, следующие семь месяцев прошли без проблем, однако затем автомобиль буквально остановился посреди дороги. Женщина обратилась к продавцу — официальному дилеру Audi в Латвии, компании Moller Auto, где её ждал новый неприятный сюрприз.

«После вызова эвакуатора машину доставили в сервис Moller. Всего на этом автомобиле я проехала около 8000 километров, а с момента покупки прошло лишь семь с половиной месяцев. Сейчас я осталась с огромным кредитом и без автомобиля, который уже две недели стоит у дилера», — рассказывает Юлия.

При заключении договора купли-продажи дилер предоставил гарантию на шесть месяцев. Однако поломка произошла примерно через месяц после окончания этого срока. Часть ремонта продавец согласился выполнить за свой счёт в рамках гарантии производителя, но за остальные работы требует оплатить счёт почти на 3000 евро.

Автоэксперты Угис Витолс и Паулс Тимротс отмечают, что рынок электромобилей для неподготовленного покупателя может оказаться настоящим лабиринтом. По их словам, при покупке подержанного электрокара необходимо учитывать целый ряд специфических нюансов, о которых многие покупатели просто не знают.

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