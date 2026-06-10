«Слишком жарко!» Инспектор CSDD отказался принимать экзамен на права

Виталий рассказал, что имеет огромный водительский стаж: «проехал несколько миллионов километров». Однако из-за ограничений по здоровью найти работу ему непросто. Тем не менее мужчина не хочет сидеть дома без дела и воспользовался предложением Государственного агентства занятости пройти обучение на водителя автобуса.

«Я также увидел, что в находящихся неподалеку Саулкрасты с 1 июля требуется водитель автобуса. Созвонился с работодателем, мы уже договорились, что я смогу работать. Учеба в автошколе мне понравилась, вождение автобуса тоже. Всё понравилось», — говорит Виталий.

Вместе с двумя однокурсниками он записался на экзамен по вождению. Поскольку CSDD не предоставляет автобусы для экзаменов, транспорт обеспечивает автошкола. Однако в назначенный день экзамен фактически закончился, так и не начавшись.

«Инспектор зашел в автобус и начал измерять температуру. У него был такой термометр, как во время Covid, когда измеряли температуру. Сначала измерил на полу — там всё было в порядке. Затем начал измерять на нагретой солнцем панели. Сказал, что там 34 градуса, и экзамен не состоится. Конечно, автобус был нагрет, ведь он стоял на солнце. Но люки и окна были открыты, и во время движения он бы остыл. Я должен был сдавать первым и был готов ехать. Инспектору ведь ничего не нужно делать — только сидеть и говорить, куда ехать», — рассказывает Виталий.

В CSDD не разработаны правила, определяющие максимально допустимую температуру в салоне транспортного средства. Инспекторы могут руководствоваться собственным самочувствием и здравым смыслом. У данного автобуса, как выяснилось, не работала система климат-контроля.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстер пояснил:

«Температура +35 градусов в салоне довольно высокая, и в таком случае экзамен отменяется. Решение, которое на месте принимает экзаменатор, является окончательным. В большинстве случаев обучение и экзамены проходят на достаточно современных транспортных средствах. Возможно, в данном случае система кондиционирования была неисправна, поэтому не работала. Это редкий случай, когда экзамен приходится отменять по такой причине. Ни в этом году, ни в прошлом подобных решений больше не принималось».

В Государственной инспекции труда отмечают, что нормативные акты, в отличие от работы в помещениях, не регулируют допустимую температуру в транспортных средствах.

По словам Виталия, на данный момент экзамен удалось успешно сдать только одному из семи его однокурсников. В CSDD заверяют, что за повторное проведение отмененного экзамена будущим водителям платить не придется.