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«Чего бояться? Менты ничего не сделают»: что толкает детей на преступление

Редакция PRESS 10 июня, 2026 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

PRESS

«Школьница избивает уборщицу на спортивной площадке» — такой громкий заголовок недавно появился в СМИ, вызвав волну возмущения. Однако этот случай — далеко не единственный, заставляющий задуматься: действительно ли подростки перестали бояться наказания?

«Мы ничего такого не делали. Просто поехали смотреть закат у озера и по дороге бросали камни. Случайно попали в фонарь и разбили его. Это было не специально — просто соревновались, кто выше подбросит камень», - так несколько лет назад объясняли свой поступок четверо шестиклассников, попавших в поле зрения полиции после того, как камеры зафиксировали их шалость. Одному из них назначили полицейский надзор.

«Я больше никогда не хочу чувствовать такой страх и такое отчаяние, как тогда, когда полиция позвонила моей маме», — признается один из участников той истории.

Другой случай связан с двумя восьмиклассниками, которые отправились в магазин украсть сладости.

«Если тебя постоянно бьют за то, что просишь у мамы деньги, то больше не хочется просить. Лучше попробовать засунуть в карман шоколадный батончик. Это ведь не настоящая кража», — рассказал один из подростков. При этом многие молодые люди 15–17 лет воспринимают последствия нарушений довольно легкомысленно:

«Чего бояться? Что придется отмечаться в полиции? Или ходить к социальному педагогу и заполнять лист поведения? Это несложно. Мы же никого не убиваем и не избиваем. Конечно, не хочется попасть к ментам, но они все равно ничего не сделают».

Проблема не всегда в «неблагополучной семье»

Главный инспектор Государственной полиции Эвита Эвардсоне отмечает, что подростковая агрессия растет. В 2024 году на кражи и грабежи пришлось около 70% всех преступлений несовершеннолетних. Однако, по ее словам, правонарушители далеко не всегда происходят из социально неблагополучных семей.

«Исследования показывают, что самые тяжелые последствия для развития ребенка вызывает именно эмоциональное пренебрежение и эмоциональное насилие — когда ребенка долго критикуют, унижают или игнорируют».

Она подчеркивает, что внешне благополучные семьи также могут создавать для ребенка тяжелую эмоциональную среду.

«Когда ребенок из такой семьи становится правонарушителем, окружающие удивляются: как это произошло, ведь у него все есть? Но речь обычно идет только о материальных вещах. Они не могут заменить любовь, которой ребенку может не хватать».

По словам специалиста, многие родители даже не осознают, что постоянной критикой подрывают самооценку ребенка.

«Тогда подросток ищет другую социальную среду. Иногда он становится там негативным лидером, но зато чувствует принадлежность к группе».

Детский опыт влияет на будущее

Психотерапевт Агия Томме считает, что большое значение имеет ранний жизненный опыт.

«Не существует идеальных семей и идеальных родителей — и это нормально».

К факторам риска относятся насилие, эмоциональное пренебрежение, буллинг, отсутствие родительского внимания, тяжелый развод родителей и другие травмирующие события. При этом специалист подчеркивает, что подростковая преступность никогда не возникает по одной причине.

«Иногда социальная группа, в которую попадает подросток, становится для него важнее семейного фона. Тогда многое зависит от того, какие люди находятся рядом».

Она также отмечает, что за вызывающим поведением могут скрываться тревожность, депрессия, пережитая утрата или трудности социализации.

Какие последствия грозят подросткам

С 11 лет к детям могут применяться воспитательные меры воздействия, а с 14 лет наступает административная и уголовная ответственность. Как отмечает Эвардсоне, официально может быть зарегистрирована даже кража нескольких шоколадных батончиков. При повторяющихся эпизодах дело может дойти до уголовного процесса.

Среди возможных мер — предупреждение, извинения перед потерпевшими, возмещение ущерба, ограничения поведения, участие в социальных программах и обязательные консультации специалистов.

«Цель воспитательных мер — перевоспитать полезного для общества гражданина, чтобы он не повторял преступлений».

По словам инспектора, гораздо важнее не наказание само по себе, а своевременная работа с подростком и его семьей.

Когда наказание может навредить

Многие родители после проступка запрещают ребенку встречаться с друзьями, однако психотерапевт предупреждает, что это не всегда помогает.

«Для подростка возможность общаться со сверстниками чрезвычайно важна».

Она советует сначала попытаться понять причины поведения ребенка.

«Важно попытаться понять, что происходит с подростком, почему он ведет себя именно так и как сам воспринимает ситуацию».

Специалисты рекомендуют обратить внимание, если подросток регулярно нарушает правила, лжет, проявляет агрессию, отдаляется от близких, теряет интерес к учебе или испытывает серьезные трудности с контролем эмоций.

В сложных ситуациях родители могут обратиться за консультацией в Центр защиты детей по телефону доверия 116111.

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