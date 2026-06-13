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Келлог в интервью ЛТВ: у Путина нет сил идти против стран Балтии (2)

© LTV 13 июня, 2026 11:39

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"Тем, кто рисует самые чёрные сценарии по безопасности стран Балтии, надо бы расслабиться на некоторое время", - заявил в интервью Латвийскому телевидению американский дипломат, бывший спецпосланник президента США по России и Украине, генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог.

"Мир в безопасности, если США сильны. Если сила США надёжна, агрессор сдержан", - так сказал Келлог в ходе дискуссии в Вашингтоне, где шла речь о России.

Как утверждается в сюжете ЛТВ, он даёт властям намёк: нельзя допустить, чтобы Россия дипломатическим путём заполучила то, что не смогла завоевать на поле боя.

Именно его в своё время президент США Доналд Трамп назначил своим первым спецпосланником для переговоров с Украиной и Россией. Келлог быстро завоевал доверие украинцев, завязал тёплые отношения с Владимиром Зеленским, но из-за возражений со стороны России был освобождён от обязанностей вести переговоры с Москвой. За слишком доброжелательное отношение к Киеву Келлога критиковал Белый дом. Однако дипломат отрицает, что он ушёл из-за Трампа.

"Менять переговорщиков - это дело президента", - сказал Келлог, признав, что для Америки теперь на первом месте - иранский вопрос, но это, по его словам, хорошее доказательство для Путина о способностях Белого дома оказывать давление.

"Помните, что оба переговорщика, Кушнер и Уиткофф, которые работают по Ирану, являются также переговорщиками с Украиной и Россией. А быть в двух местах одновременно невозможно. По-моему, хорошо, что теперь они работают в Иране и что переговоры по Украине пока приостановлены. Россия видит давление. Это и в самом деле неплохо", - такую оценку ситуации даёт Келлог.

Дипломат признаёт, что Трампу не понравилось нежелание Европы участвовать в войне с Ираном, но это, как он предполагает, не станет причиной для вывода войск США из Европы: "Не думаю, что он зол на Европу. Президент лишь говорит, что важно партнёрство и что у Европы тоже есть интересы в Персидском заливе. Он не зол, просто подчёркивает факт. Но из-за этого силы выводить не будет".

По мнению Келлога, страны Балтии во всём этом процессе могут сейчас чувствовать себя в относительной безопасности и по крайней мере пока не думать о наихудшем: "Думаю, что страны Балтии теперь в безопасности, а людям, которые пишут негативные сценарии, нужно бы расслабиться. Всем надо немного успокоиться. Не думаю, что у Путина сейчас есть силы, чтобы идти на страны Балтии или Польшу и расширить войну. У него нет сил для борьбы. Украинцы фактически уничтожили российскую военную машину".

На вопрос о том, останутся ли силы США в странах Балтии навсегда, Келлог ответил, что не может говорить за президента. Однако, по его мнению, администрация Белого дома знает о вкладе стран Балтии в безопасность и ценит его.

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