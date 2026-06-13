Кофемашина испугалась грозы: в Латвии предупреждение пришло на экран аппарата

О произошедшем пользователь рассказал на платформе Threads. Он опубликовал фото и написал: «От кофейного аппарата я такого не ожидал». Пост быстро собрал остроумные комментарии.

«Кофемашине тоже страшно», - пошутил один из пользователей.

Другая комментаторша решила, что устройство не паниковало, а заботилось о хозяине. «Оно хочет, чтобы ты выпил больше кофе, потому что, возможно, электричества не будет и приготовить ещё не получится», - написала она.

Пользователи также обсуждали саму систему сотового вещания. Один из комментаторов удивился жалобам на то, что функция доступна не на всех устройствах.

«У меня две планшетки - одна выпущена в 2015 году, другая в 2016-м, и у обеих есть эта функция. В чём проблема у тех, кто жалуется, если она есть даже в планшетах десятилетней давности?» - отметил он.

Другой пользователь добавил, что сотовое вещание встречается даже в старых кнопочных телефонах.

Часть обсуждения ушла в вопрос о том, насколько часто такие предупреждения нужно рассылать. Один из комментаторов иронизировал: «Кофемашина распространяла дезинформацию», добавив, что в Риге гроза якобы не показалась настолько сильной, чтобы «изнашивать» систему сотового вещания.