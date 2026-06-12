Китайский корень против облысения: древнее средство снова удивило учёных

Речь о Polygonum multiflorum — корне, который давно используют в традиционной китайской медицине. В старых описаниях ему приписывали способность укреплять волосы и даже возвращать им тёмный цвет. Звучит как легенда из травника, но теперь эта легенда неожиданно попала в поле зрения современной науки.

Исследователи считают, что растение может действовать сразу по нескольким направлениям. Оно может влиять на гормоны, которые связаны с истончением волос, защищать клетки волосяных фолликулов, запускать сигналы роста и улучшать кровоток кожи головы.

Именно это делает историю такой интересной. Большинство известных средств против выпадения волос бьют по одной мишени. Одни пытаются влиять на гормоны. Другие стимулируют рост. А древний китайский корень, по данным обзора, может работать шире.

При андрогенетической алопеции фолликулы постепенно уменьшаются. Волосы становятся тоньше, слабее и короче, пока рост не замедляется почти до остановки. Учёные предполагают, что вещества из Polygonum multiflorum могут помогать фолликулам дольше оставаться активными и возвращаться в фазу роста.

Звучит почти как мечта миллионов людей, которые каждое утро смотрят на расчёску с подозрением.

Но есть важное «но». Речь пока не о волшебной таблетке из аптеки и не о домашнем эксперименте. Исследователи подчёркивают, что растение должно быть правильно обработано. В традиционной китайской медицине это считается ключевым этапом, потому что от подготовки зависит и действие, и безопасность.

И да, «натуральное» не означает «можно глотать без разбора». У растений тоже бывают сильные вещества, дозировки и побочные эффекты.

Пока учёные говорят осторожно: нужны большие клинические испытания на людях. Но сама идея впечатляет. Средство, которое веками жило в древних медицинских текстах, теперь проверяют через гормоны, клетки, кровоток и биологические сигналы роста.

Возможно, будущее лечения облысения начнётся не в футуристической лаборатории, а с корня, который кто-то описал больше тысячи лет назад.

И это, конечно, очень неудобная новость для всех баночек в ванной, которые годами обещали невозможное.