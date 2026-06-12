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Слишком красивая для полицейской формы? Немецкая сотрудница ушла со службы после скандала с Playboy

Редакция PRESS 12 июня, 2026 16:49

Всюду жизнь 0 комментариев

Она носила полицейскую форму, имела служебное оружие и должна была следить за порядком. Но прошлое в Playboy, похоже, оказалось для неё более серьёзным испытанием, чем работа на улице.

Немецкая сотрудница полиции Лаура Энгельманн уволилась со службы после конфликта вокруг своей модельной карьеры. Ещё до начала работы в полиции девушка стала Playmate года, но, по её словам, некоторые руководители так и не смогли принять её прошлое.

«Вам будет нелегко», — вспоминает она слова одной из начальниц.

По словам Энгельманн, её постоянно спрашивали о модельной деятельности: какие фотографии она делает, с кем работает и получает ли за это деньги. Она чувствовала, что ей всё время приходится объяснять и оправдываться.

При этом сама бывшая сотрудница говорит, что любила свою профессию. Она тепло отзывается о коллегах и признаётся, что ей нравилась работа в полиции.

Но больше всего её удивило другое. По мнению Энгельманн, полиция могла бы использовать её популярность совсем иначе.

«Меня можно было бы использовать для привлечения молодых сотрудников. Нам нужны молодые женщины в полиции», — считает она.

Теперь бывшая полицейская собирается отправиться в США и строить новую карьеру. Она говорит, что хочет реализовать свой потенциал и попробовать новые пути.

История получилась почти как сценарий сериала: девушка меняет фотосъёмки на полицейский значок, а потом — полицейский значок обратно на мир шоу-бизнеса.

И главный вопрос здесь каждый решит сам: должна ли прошлое модельной карьеры закрывать дверь в профессию, где сегодня так не хватает молодых кадров?

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