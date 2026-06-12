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Браже призвала сделать безопасность приоритетом бюджета ЕС

Редакция PRESS 12 июня, 2026 14:57

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

Латвия рассчитывает, что новый многолетний бюджет Европейского союза на 2028–2034 годы будет учитывать изменившуюся ситуацию в сфере безопасности в Европе. Об этом заявила министр иностранных дел Байба Браже на встрече с еврокомиссаром по вопросам бюджета, борьбы с мошенничеством и государственного управления Петром Серафином.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, встреча состоялась в пятницу в Риге. В ней также принял участие министр сообщения Рихард Козловскис. Стороны обсудили приоритеты Латвии в предстоящих переговорах по формированию нового бюджета ЕС.

Байба Браже подчеркнула, что продолжающаяся российская агрессия против Украины и растущие угрозы на восточной границе Евросоюза требуют соответствующей реакции на европейском уровне. По её словам, необходимо увеличить поддержку приграничных регионов ЕС, обеспечить финансирование стратегически важной инфраструктуры и сохранить справедливую систему прямых выплат сельхозпроизводителям.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам транспортной инфраструктуры. Рихард Козловскис отметил важность дальнейшего развития проекта Rail Baltica и заявил, что уже этим летом необходимо принять решение о его дальнейшем продвижении. Он подчеркнул, что постоянная поддержка со стороны Европейской комиссии имеет ключевое значение для реализации проекта, а основной источник его финансирования должен быть сохранён.

Министры также положительно оценили инициативы Еврокомиссии по поддержке восточных приграничных регионов ЕС. Вместе с тем они указали, что существующие механизмы пока не в полной мере учитывают влияние угроз безопасности на экономическое развитие, привлечение инвестиций и конкурентоспособность этих территорий.

По мнению латвийской стороны, в новом бюджете следует предусмотреть целевую поддержку государств-членов ЕС, граничащих с Россией и Беларусью. Кроме того, необходимо увеличить финансирование обороны и безопасности, включая защиту внешних границ Евросоюза и меры по противодействию гибридным угрозам.

Стороны также обсудили необходимость достаточного финансирования проектов военной мобильности, энергетической инфраструктуры и программы Rail Baltica. По словам Браже, инвестиции в охрану внешних границ Евросоюза являются вкладом в безопасность всей Европы и должны найти отражение в бюджетных приоритетах ЕС.

Ещё одним важным вопросом стала сельскохозяйственная политика. Латвия намерена и дальше добиваться выравнивания прямых выплат фермерам, чтобы обеспечить равные условия конкуренции для сельхозпроизводителей всех стран Евросоюза.

Обсуждая создание Европейского фонда конкурентоспособности, Браже подчеркнула необходимость учитывать особенности инвестиционной среды в странах, которые непосредственно сталкиваются с угрозами безопасности. По мнению Латвии, новый фонд должен способствовать экономическому росту и внедрению инноваций во всех государствах ЕС, включая регионы на восточной границе союза.

Национальная позиция Латвии по переговорам о бюджете ЕС была подготовлена Министерством иностранных дел совместно с отраслевыми министерствами, представителями бизнеса, общественными организациями и другими партнёрами.

Среди основных приоритетов Латвии в переговорах по бюджету ЕС на 2028–2034 годы — достаточное финансирование безопасности и обороны, дополнительная поддержка стран восточной границы Евросоюза, справедливые прямые выплаты фермерам, финансирование стратегических инфраструктурных проектов и укрепление конкурентоспособности европейской экономики.

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