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Три раза успеет? Кулбергс обещает оценивать работу министров не реже раза в месяц

Редакция PRESS 12 июня, 2026 13:51

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Выполнение приоритетных задач министрами планируется оценивать не по завершении работы правительства, а не реже раза в месяц, заявил журналистам в пятницу после закрытого заседания Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс.

Он сообщил, что первые задачи будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня.

Кулбергс отметил, что не все министры привыкли к такой постановке вопроса, но он ориентирован на результат. По словам премьера, задачи министров должны соответствовать целям правительственной декларации, быть выполнимыми за четыре месяца, а также выражаться в измеримых результатах.

Также важно, какое фискальное влияние окажет выполнение этих задач, сказал премьер.

Как сообщалось, премьер поручил министрам определить по три основных задачи, которые они готовы выполнить за оставшееся до выборов время работы правительства.

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