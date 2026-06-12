Три раза успеет? Кулбергс обещает оценивать работу министров не реже раза в месяц

Он сообщил, что первые задачи будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня.

Кулбергс отметил, что не все министры привыкли к такой постановке вопроса, но он ориентирован на результат. По словам премьера, задачи министров должны соответствовать целям правительственной декларации, быть выполнимыми за четыре месяца, а также выражаться в измеримых результатах.

Также важно, какое фискальное влияние окажет выполнение этих задач, сказал премьер.

Как сообщалось, премьер поручил министрам определить по три основных задачи, которые они готовы выполнить за оставшееся до выборов время работы правительства.