Как сообщается, премьер-министр провел обсуждения с несколькими, но не со всеми министрами по поводу установленных им приоритетов. Глава правительства пришел к выводу, что некоторые министры не до конца поняли, что он имел в виду, когда поручил определить три приоритета. «В ответ я получил 17 задач вместо трех. Что ж, непродуктивно составлять такое количество приоритетов за столь короткий срок», — сказал Кулбергс.

Глава правительства напомнил, что он хотел бы видеть от министров приоритеты, соответствующие декларации Кабинета министров, реализуемые в определенные сроки и имеющие измеримые результаты.

Отвечая на вопросы о том, почему заседание правительства по приоритетам, установленным министрами, должно быть закрытым, Кулбергс пояснил, что скрывать там нечего, однако такие рабочие встречи более продуктивны, если все можно свободно обсудить, не опасаясь, что кто-то попытается превратить что-то в театральное представление или вырвать из контекста, особенно учитывая предвыборную атмосферу.

Премьер-министр добавил, что в крупных компаниях заседания совета директоров и правления также не проводятся публично. «Рабочие вопросы необходимо просто обсуждать, и чем менее публично это будет, тем легче будет двигаться вперед», — заявил премьер-министр, добавив, что после закрытого заседания правительства все установленные приоритеты станут общедоступными и будут соответствовать заявлению правительства и тому, что реально возможно осуществить.

Как сообщалось ранее, сегодня состоится заседание Кабинета министров для обсуждения трех задач, которые каждый министр планирует выполнить в течение срока полномочий этого правительства, выяснило агентство LETA.

Заседание будет закрытым, но после него, примерно в 12 часов дня, планируется объявление для СМИ о решениях, принятых на заседании.

Новый премьер-министр Кулбергс ранее объявил, что министры должны будут встречаться два, а в некоторых случаях и три раза в неделю.

Рассказывая об организации работы возглавляемого им правительства, Кулбергс заявил, что заседания правительства будут проводиться по вторникам, где будут обсуждаться стандартные вопросы, а по пятницам утром будут проходить «стратегические заседания Кабинета министров», на которых будут рассматриваться политические вопросы.

Кулбергс планирует организовывать встречи по четвергам по мере необходимости.

Также сообщалось, что премьер-министр поручил министрам правительства подготовить по три задачи, которые они готовы выполнить в течение срока полномочий нынешнего правительства.

28 мая Сейм утвердил новое правительство во главе с Кулбергсом. В состав нового правительства входят Объединенный список, Национальное объединение, Новое единство, а также Союз зеленых и крестьян.