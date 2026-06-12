Поправки внесли депутаты Каспар Бришкенс («Прогрессивные»), Антонина Ненашева («Прогрессивные»), Атис Лабуцис («Новое Единство»), Зане Скуиня-Рубене («Новое Единство»), Лейла Расима («Прогрессивные»), Анна Ранцане («Новое Единство»), Янис Зариньш («Новое Единство»), Гатис Лиепиньш («Новое Единство»), Рамона Петравича («Латвия на первом месте»), Майя Арманева («Латвия на первом месте»), Скайдрите Абрама и Яна Симановска («Прогрессивные»).

За изменения проголосовал 31 депутат, преимущественно из партий «Новое Единство» и «Прогрессивные», а также отдельные представители других фракций. Против выступили 27 депутатов, ещё 16 воздержались, в результате чего инициатива была отклонена.

Бывший председатель ответственной за законопроект Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Каспар Бришкенс, представляя законопроект, получил замечание от председателя Сейма Дайги Миерини (Союз зелёных и крестьян). Она указала, что он нарушает регламент Сейма, высказывая личное мнение и призывая поддержать законопроект, вместо того чтобы представлять позицию комиссии, которая законопроект отклонила. Миериня призвала Бришкенса изложить своё мнение в ходе дебатов.

Члены Сейма Янис Грасбергс (NA) и Армандс Краузе (ZZS) заявили, что не могут поддержать законопроект, поскольку «сама отрасль движется к запрету содержания кур-несушек в клетках». Грасбергс утверждал, что отрасли следует позволить «организоваться и трансформироваться», а также дать людям возможность делать собственный выбор на полках магазинов.

В свою очередь, депутат Симановска заявила в ходе дебатов, что животные — живые существа, поэтому необходимо обеспечить условия, отвечающие потребностям их вида и не способствующие страданиям. Она отметила, что закон — это послание, которое Сейм передает предпринимателям. Введение такого запрета позволит предпринимателям четко определить, в каком направлении им следует развиваться в будущем, уже на этапе планирования инвестиций.

Депутаты Сейма Янис Грасбергс (Нацобъединение) и Арманд Краузе (СЗК) заявили, что не могут поддержать законопроект, поскольку, по их словам, отрасль сама идет к тому, чтобы запретить содержание кур-несушек в клетках. Грасбергс отметил, что нужно позволить отрасли "самой упорядочиться и преобразоваться", а также людям - сделать свой выбор на полках магазинов.

В свою очередь депутат Симановска в ходе дебатов заявила, что животные - живые существа, поэтому необходимо обеспечить условия, соответствующие их видовым потребностям и не причиняющие страданий. Она отметила, что закон - это сигнал, который Сейм посылает предпринимателям. Установление такого запрета уже на этапе планирования инвестиций дало бы предпринимателям четкое представление о том, в каком направлении развиваться дальше.

Депутат Ингмар Лидака ("Объединенный список") отметил, что предвыборный период - не лучшее время для того, чтобы ворошить закон о защите животных.

Как сообщалось, поправки предусматривали отказ от содержания кур-несушек в клеточных системах, устанавливая в качестве минимального стандарта благополучия при производстве яиц содержание кур в птичниках или других бесклеточных системах. Законопроект не предусматривает запрета на производство яиц как таковое, а лишь изменяет применимые требования к содержанию животных, отмечают авторы поправок.

В экономическом обосновании законопроекта говорится, что запрет с переходным периодом напрямую затронул бы сравнительно небольшую часть отрасли - около 6% мощностей птицеферм, поскольку крупнейшие производители яиц уже начали или планируют завершить переход на бесклеточные системы еще до 2030 года. В переходный период предполагается использовать существующие инструменты государственной поддержки и поддержки Европейского союза для инвестиций в улучшение условий содержания животных.

Авторы поправок подчеркивают, что переходный период послужит компенсационным механизмом для предприятий, одновременно закрепив уже происходящие на рынке изменения и общественный спрос на более гуманные условия содержания животных.

Перед принятием решения по поправкам в четверг у здания Сейма состоялся пикет, организованный зоозащитной организацией "Dzīvnieku brīvība" ("Свобода животных"), в поддержку запрета на содержание в Латвии кур-несушек в клетках. Ранее в субботу, 6 июня, в центре Риги прошло шествие в защиту животных под названием "За животных: свободу курам!".