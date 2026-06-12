Муниципалитет организует помощь приходу. О случившемся также проинформирована Государственная пожарно-спасательная служба, которая может предоставить необходимую технику для временного укрытия повреждённой крыши защитной плёнкой.

По словам Дзалбе, приход в течение двух лет собирал средства на покраску жестяной кровли, однако теперь храму потребуется полноценный ремонт и замена крыши.

Bebrenē vējš norāvis daļu jumta Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcai. Postījumu apmērs tiek precizēts.

Video: Worldcam#Bebrene #AugšdaugavasNovads #Latvija

Negaiss tuvojās Līvāniem. pic.twitter.com/fmGB2qby7v — BreakingLV (@breakinglv) June 11, 2026

На данный момент информации о других серьёзных повреждениях нет. В Илуксте наблюдаются сильный ветер и дождь. В некоторых местах у деревьев сломаны ветви.

Римско-католическая церковь Святого Иоанна Крестителя в Бебрене была построена в 1797 году.

Как сообщалось ранее, грозовой фронт движется с юга на север и северо-восток. В ближайшие часы грозы ожидаются в Селии, Видземе и Латгалии. Риск гроз сохраняется и в центральной части Латвии.

Во время грозы на востоке Литвы были зафиксированы интенсивные молнии, сильные ливни, разрушительные порывы ветра и град.

Синоптики предупреждают, что местами возможны крупный град и даже смерчи.