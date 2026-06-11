Жары в ближайшем времени не будет: что вместо неё?

В конце недели и в начале новой рабочей недели небо будет часто затянуто облаками, что принесет дождь и местами грозы во многих частях страны. Ветер будет преимущественно слабым, а температура воздуха в течение дня не поднимется выше +20 градусов.

В пятницу небо будет облачным с периодическими прояснениями. Ветер стихнет в течение дня, но воздух потеплеет до +15-+19 градусов.

В субботу и воскресенье небо будет затянуто облаками, которые временами будут рассеиваться, и будет светить солнце. В выходные дни в большинстве районов Латвии ожидаются дожди, местами возможны грозы с сильными ливнями. Поскольку ветер останется слабым, в субботу вечером и утром в некоторых районах образуется туман.

В выходные дни температура ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов, а днем ​​поднимется до +13 и +19 градусов.

В первой половине следующей недели небо по-прежнему будет затянуто облаками из-за влияния циклонов, ожидаются частые дожди. Местами возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный ветер.

Также в начале следующей недели температура воздуха в Латвии не поднимется выше +20 градусов.