После школьной экскурсии автобус с учащимися Ислицской основной школы остановился на краю дороги, чтобы высадить двух девочек, которые хотели выйти ближе к дому. На окне автобуса был желтый опознавательный знак "Группа детей". Водитель автобуса строго наказал детям не выбегать на дорогу, однако произошла трагедия и жизнь 13-летней Эмилии Синдии оборвалась.

В полиции начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства случившегося. После трагического происшествия по инициативе Анете Айзбалте на портале общественных инициатив manabalss.lv был начат сбор подписей за внесение изменений в законы, чтобы повысить безопасность детей на дорогах.

"Хватит винить детей и водителей из-за недостатков в системе! Необходимо ввести остановки и знаки "СТОП" для школьных автобусов. [...] Действующие правила дорожного движения возлагают непропорционально большую ответственность на ребенка и водителя автобуса, но не дают им реальных инструментов для гарантирования безопасности. Правило "снизить скорость" при приближении к автобусу с группой детей на практике не работает - машины продолжают мчаться мимо автобусов, не снижая скорости, двигаясь со скоростью как 90 км/ч, так и 110 км/ч, а в городе - 50 км/ч", - указывает Айзбалте.

Цель инициативы - внедрить в Латвии международно признанную и эффективную модель безопасности школьных автобусов, изменив культуру движения в долгосрочной перспективе и правовое регулирование так, чтобы автобус с группой детей стал неприкосновенной и безопасной зоной на дороге, вблизи которой любое другое движение останавливается, пока дети не окажутся в безопасности. Однако эксперт Дирекции безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис считает, что внедрение инициативы может столкнуться с рядом проблем.

"В Латвии нет единой системы перевозки школьников. Школы используют арендованные автобусы и старые муниципальные автобусы. Некоторое время назад самоуправления в рамках проекта закупили специализированные оранжевые школьные автобусы. Это было очень хорошо. В инициативе все указано правильно, но это относится к специализированным автобусам. У нас не все автобусы такие, и это главная проблема", - говорит эксперт.

Он подчеркивает, что всем участникам дорожного движения следует быть внимательными в отношении остановившихся автобусов - любой из них может перевозить детей. Необходимо соблюдать максимальную осторожность, смотреть, кто выходит из автобуса, и это касается не только детей, максимально соблюдать дистанцию, существенно снижать скорость, а при необходимости - останавливаться. Это относится и к водителям встречного транспорта.