«До осени точно нет»: Козловскис пообещал не повышать цены на билеты

"До осени этого точно не произойдет", - сказал министр, отметив, что в конце лета станет известно, какие меры будут приняты для решения проблем региональных перевозчиков.

Козловскис сообщил, что поручил Автотранспортной дирекции (АТД) на следующей неделе представить свои предложения о том, как разрешить сложившуюся ситуацию.

Как сообщалось, Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков (ЛАПП) призывает министра сообщения в приоритетном порядке решать затянувшиеся проблемы отрасли перевозок.

Ассоциация указывает на две задачи, требующие срочного решения, чтобы предотвратить критическую ситуацию в cфере перевозок.

Первая задача - обеспечить индексацию долгосрочных договоров в соответствии с текущей ситуацией, в том числе учитывая рост цен на топливо из-за кризиса на Ближнем Востоке, что создает дополнительную финансовую нагрузку на отрасль. Вторая задача - обеспечить соответствующее договорам финансирование для оказания услуг из госбюджета.

Как заявил президент ЛАПП Иво Ошениекс, бремя роста расходов на перевозчиков на протяжении нескольких лет стало критически высоким, поэтому важно быстро принять решения, что должно стать основной задачей министра в ближайшие месяцы.

"Доступность общественного транспорта в регионах - это не тот вопрос, который можно оставить следующему министру после выборов. Жителям регионов важно добираться на работу, к врачам, в учреждения и по своим делам, поэтому нельзя допускать эскалации ситуации до такого масштаба, когда из-за не выполненных государством задач они будут лишены этой возможности", - заявил Ошениекс.

В ассоциации напоминают, что в конце апреля перевозчики встречались с представителями АТД, которая предложила решения, но в настоящее время их дальнейшее продвижение зависит от политических решений и Минсообщения.

АТД предложила перейти на более частую индексацию цен по долгосрочным договорам вместо действующей индексации раз в год. Одновременно с изменением частоты индексации будут решаться вопросы растущих расходов на топливо и повышения зарплат водителей.

Согласно расчетам АТД, в случае внесения поправок в договоры в 2026 году потребуется финансирование в размере 10,35 млн евро.

Одновременно в ассоциации подчеркивают, что совершенствование системы индексации договоров важно не только для покрытия расходов на топливо, но и для обеспечения конкурентоспособной оплаты труда для водителей автобусов, что критически важно для непрерывности работы отрасли.

В ассоциации отмечают, что в настоящее время качественные и доступные услуги общественного транспорта регионального значения по сути предоставляются за счет перевозчиков. В связи с этим критическая ситуация в отрасли продолжает только обостряться. Перевозчики подчеркивают, что доступность пассажирских перевозок в регионах - это также вопрос государственной безопасности.