Из главы правительства в рядовые депутаты: Силиня вернулась в Сейм

Также восстановлен мандат депутата Сейма бывшего министра климата и энергетики Каспарса Мелниса (Союз зеленых и крестьян).

Одновременно парламентарии утвердили временные депутатские мандаты Инги Приеде ("Объединенный список") и Нормундса Дзинтарса (Нацобъединение).

Прогнозируется, что после восстановления депутатских полномочий Силиня может возглавить комиссию Сейма по европейским делам, которой в настоящее время руководит Эдмундс Цепуритис ("Прогрессивные").

Как сообщалось, после утверждения нового правительства в составе Сейма произошли существенные изменения. Поскольку министры "Нового Единства" и бывший премьер-министр вернулись в парламент, нескольким депутатам, которые работали с так называемым мягкими мандатами, в том числе Янису Зариньшу, Виестурсу Зариньшу, Гатису Лиепиньшу и Ингриде Цирцене, пришлось сложить мандаты.