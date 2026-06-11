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Бессилие самого сильного мира сего: Трамп регулярно побеждает Иран — но только в Твиттере

Редакция PRESS 11 июня, 2026 12:05

Мир 0 комментариев

Поскольку история войны между США и Ираном пишется прямо в социальных сетях, Дональд Трамп, пожалуй, является главным «ненадежным рассказчиком» этого жанра, пишет The Guardian.

С начала войны Трамп снова и снова угрожал Ирану страшными последствиями, если Тегеран не сядет за стол переговоров и не подпишет мирное соглашение, которое, по словам президента США, должно было быть заключено уже несколько недель назад. Кроме того, он неоднократно заявлял, что соглашение с Ираном «близко» — но без каких-либо результатов. (По подсчетам CNN, он заявлял об этом 38 раз.)

Неважно, что США уже объявили о «полной победе» в конфликте, а Трамп нападал на журналистов, которые ставили под сомнение целесообразность вмешательства, особенно учитывая, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт для более чем 20% мировых нефтяных перевозок.

Несмотря на это, он продолжает пытаться сидеть на двух стульях: с одной стороны, объявляя Иран побежденным, а с другой — представляя упрямство этой страны как причину, по которой он не может подписать мирное соглашение и положить конец конфликту.

«Тиран Ближнего Востока МЕРТВ!!!» — написал он в своем сообщении в понедельник. «Они слишком долго тянули с переговорами по сделке, которая была бы для них отличной, теперь им придется за это заплатить!!! »

Президент США опубликовал этот пост после того, как американский вертолёт Apache был сбит у побережья Омана иранским дроном, несмотря на заявления как самого Трампа, так и главы Пентагона Пита Хегсета о том, что у Ирана «нет зенитной обороны, у них нет радаров».

Похоже, это не совсем так. Иран продолжает ракетные и дронные атаки на соседние страны — союзников США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. В ответ на сбитый вертолет «Апач» США удалось нанести удары по более чем 20 целям в Иране, включая радиолокационные станции и зенитные позиции, по словам американских чиновников.

А в среду в Овальном кабинете Трамп предупредил о жестком ответе со стороны США, но также заявил, что сделка находится в пределах досягаемости. «Сегодня мы снова нанесем им сильный удар… и посмотрим, что будет со сделкой», — сказал он. «Мы действительно близки к сделке, но они продолжают тянуть время, продолжают выставлять нас лохами».

Поток заявлений Белого дома о скором заключении сделок, сменяющийся угрозами о том, что «сегодня ночью погибнет целая цивилизация», позволил Трампу оставаться именно там, где он хочет — в центре внимания СМИ, — но при этом все больше подрывает доверие к его заявлениям, даже в вопросах жизни и смерти, касающихся войны.

Другие лидеры, похоже, играют на разрыве в доверии внутри американской администрации. Трамп заявил, что планировал сказать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану на этой неделе, но когда Израиль все же нанес удар по Ирану, он заявил в интервью BBC, что «ракеты уже были запущены». Позже он отрицал, что Нетаньяху ослушался его, добавив, что когда он говорит Нетаньяху «сделать что-то, тот это делает».

Точно так же президент США неоднократно угрожал Тегерану авиаударами по его гражданской и энергетической инфраструктуре — кампанией, которую многие международные наблюдатели охарактеризовали как потенциальное военное преступление, — но затем снова и снова возвращался к дипломатии или ультиматумам с двухнедельными сроками, о которых вскоре забывали.

Затем, когда переговоры заходят в тупик или напряженность вспыхивает после инцидента, подобного сбитому в понедельник американскому вертолету, цикл угроз, разрядки и тупика в конечном итоге повторяется.

В среду Fox News сообщил, что Трамп вновь «постепенно приближается» к радикальным ударам по Ирану, которые потенциально могут опустошить иранскую экономику и разрушить как военную, так и гражданскую жизнь, не обязательно приводя к открытию Ормузского пролива или вынуждению правительства просить о мире.

Администрация Трампа вновь зашла в тупик, не сумев превратить свое военное превосходство в политическое согласие, при этом на местах практически не наблюдается каких-либо подвижек в переговорах, за исключением собственных взрывоопасных постов президента в Truth Social.

И, по крайней мере на словах, Иран дал понять, что не настроен на безоговорочную капитуляцию. «Несмотря на поражения на поле боя, США решили проверить нашу решимость», — написал министр иностранных дел страны Аббас Арагчи. «Наши мощные вооруженные силы не оставят без ответа ни одну атаку или угрозу. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности».

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