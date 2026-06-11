Три евро за каждую товарную единицу: новые сборы изменят заказы из китайских интернет-магазинов

Латвийские продавцы одежды жалуются: покупатели приходят в магазин, примеряют куртки или кроссовки, а затем признаются, что закажут аналогичный товар в китайском интернет-магазине по более низкой цене. В результате объемы продаж падают, хотя местным торговцам по-прежнему приходится платить аренду, зарплаты и налоги. Вот и получается, что обычные магазины закрываются, причем не только в центре Риги.

Похожая ситуация наблюдается и в других странах Евросоюза. Зато китайские грузовые самолеты летают над Латвией с регулярностью маршруток: утром — с востока на запад, вечером — в обратном направлении. Причем китайские авиакомпании, в отличие от европейских, по-прежнему могут использовать воздушное пространство России, что позволяет значительно сокращать маршрут. Ведь для китайских авиалайнеров небо над Россией открыто.

Рост интернет-торговли начался еще во время пандемии коронавируса и с тех пор только ускоряется. На онлайн-платформах сегодня можно купить практически все, и китайцы откровенно демпингуют. Именно поэтому европейские чиновники начали усиливать налоговое давление. С 2021 года на территории Евросоюза все посылки и бандероли из третьих стран облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) уже с первого цента стоимости товара. К третьим странам относится не только Китай, но также Великобритания, США, Норвегия и другие государства, не входящие а ЕС.

Порядок получения посылок не меняется только для отправлений из стран, входящих в Евросоюз. Это Австрия, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Греция, Хорватия, Эстония, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция. В любом другом случае вы получите уведомление от службы доставки о необходимости заполнить таможенную декларацию. Без этого посылку получить невозможно.

Как проходит оформление?

Получатель может самостоятельно оформить декларацию через систему электронного декларирования Службы государственных доходов (СГД) на сайте www.eds.vid.gov.lv. После ввода регистрационных данных, присланных службой доставки, можно сразу оплатить необходимые налоги через портал Latvija.lv. На сайте СГД размещены подробные инструкции и видеоролик с пояснениями по заполнению декларации.

В Латвии налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 21%. Например, если вы заказали в китайском интернет-магазине кроссовки стоимостью 20 евро, придется дополнительно заплатить 4,2 евро НДС. Если же продавец отдельно указал стоимость доставки, она также облагается налогом. До сих пор таможенная пошлина взималась только в том случае, если стоимость товара превышала 150 евро.

Кроме того, для некоторых категорий товаров действуют дополнительные правила. Например, акцизные товары — кофе, алкогольные и безалкогольные напитки — облагаются акцизным налогом независимо от стоимости. А табачные изделия заказывать через Интернет и получать по почте вообще запрещено.

Чтобы упростить оформление, можно всегда воспользоваться услугами таможенных брокеров, работающих при Latvijas Pasts и курьерских службах, уплатив им комиссионные. Только после уплаты всех налогов посылка выдается получателю.

Однако любителям реплик и подделок стоит помнить: по существующим нормативным актам, контрафактные товары могут быть конфискованы. Поэтому заказывать условные «брендовые» кроссовки за несколько долларов — весьма рискованная идея.

Что изменится с 1 июля?

С 1 июля этого года будьте готовы платить таможенную пошлину практически за любые товары, заказанные за пределами ЕС. Вступает в силу новый регламент Евросоюза, который отменяет прежний беспошлинный порог в 150 евро. Как сообщает Служба государственных доходов Латвии, для упрощения процедуры таможенного оформления вводится фиксированный таможенный сбор — три евро за каждую товарную позицию. Что означает «позиция»? Как разъясняет СГД, это один или несколько одинаковых товаров, имеющих одинаковую тарифную классификацию, описание и происхождение. Например, если в посылке находится упаковка одинаковых мужских носков, она будет считаться одной товарной позицией, и таможенный сбор составит три евро. А вот если в отправлении будут футболка, брюки и платье, то за каждую товарную позицию придется платить отдельно. В этом случае сбор составит уже 9 евро.

Если интернет-магазин работает по специальному режиму IOSS, позволяющему взимать налоги в момент совершения покупки, вы сможете оплатить сборы еще при оформлении заказа. В таком случае таможенные процедуры возьмет на себя служба доставки. Во всех остальных случаях налоги придется оплачивать уже после прибытия посылки в Латвию. Порядок и способы уплаты такие же, как при оплате НДС.

Дополнительный сбор

Но и это еще не все. С 1 ноября в странах ЕС планируется введение дополнительного сбора за обработку товаров — два евро за каждую товарную позицию в посылке. В результате те же футболка или платье из китайского интернет-магазина подорожают уже минимум на 5 евро. В СГД объясняют: новые правила вводятся для обеспечения честной конкуренции и устранения ситуации, при которой продавцы из третьих стран получают ценовое преимущество перед компаниями ЕС, полностью уплачивающими налоги.

Услуги служб доставки

Latvijas Pasts, которая теперь использует сокращенное название Pasts, уже давно не является единственной службой доставки в стране. На рынке появились альтернативные компании, активно развивающие логистические центры, в том числе в Рижском аэропорту. Однако принцип оформления посылок остается одинаковым. Все отправления проходят таможенный контроль, после чего поступают на склад курьерской службы.

Для получения посылки необходимо пройти все ту же процедуру растаможки: явиться в таможенное учреждение, устно задекларировать содержимое, предоставить необходимые документы и оплатить начисленные налоги. После этого посылку можно либо забрать самостоятельно, либо дождаться доставки по указанному адресу.

Другой вариант — воспользоваться услугами таможенного брокера или декларанта при курьерской службе. За дополнительную плату специалист подготовит документы и поможет пройти процедуру оформления. Если вы регулярно получаете товары из-за границы, можете оформить доверенность, позволяющую брокеру проходить таможенные процедуры без вашего личного участия.

Александр ФЕДОТОВ.