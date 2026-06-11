Мерц: Украина в отдаленной перспективе станет частью ЕС

"Кредит от ЕС в размере 90 млрд евро для Украины одобрен. Мы усиливаем давление на Россию. Мы принимаем более серьезные меры против российского "теневого флота" и приступаем к работе над 21-м пакетом санкций", - перечислил он. "Чтобы противостоять открытой готовности России к эскалации, мы укрепляем восточный фланг НАТО. В то же время мы поддерживаем усилия по прекращению этой агрессивной войны России путем переговоров. Устойчивый мир будет достигнут только путем переговоров с участием Украины, России, США и Европы. Иное будет невозможно", - указал глава германского правительства.

Мерц - АдГ: "Вы смеетесь над Украиной и ездите в Москву на приемы с шампанским"

"Украина уже более четырех лет защищает свою свободу", - продолжил он. Реагируя на смех, раздавшийся в рядах депутатов при этих словах, Мерц заявил, обращаясь к фракции крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с упреком: "То, что вы смеетесь над этим, - символично. Вы смеетесь над судьбами миллионов людей в этой стране (Украине. - Ред.) и ездите в Москву на приемы с шампанским. Счастливого вам пути!" Зал встретил это замечание аплодисментами.

Мерц - о будущем членстве Украины в ЕС

Ведя оборонительную войну против России, Украина "защищает и нашу свободу, свободу и безопасность во всей Европе", - заявил далее Фридрих Мерц, "Ведь Украина - это часть Европы. В отдаленной перспективе она станет частью и Евросоюза", - подчеркнул он.

По оценке федерального канцлера, с 2022 года Украина добилась заметного прогресса на пути реформ. "Именно поэтому несколько дней назад я предложил предоставить Украине ассоциированное членство в ЕС. Оно означало бы регулярное участие Украины в заседаниях Европейского совета и встречах советов профильных министров. Украинский комиссар, пока без портфолио и права голоса, стал бы лицом Киева в Брюсселе, - раскрыл Мерц в очередной раз суть своего предложения. - Депутаты из Украины, без права голоса, участвовали бы в консультациях Европарламента. Мы скорейшим образом интегрировали бы (Украину. - Ред.) в политические сферы, в ЕС, - конечно же, строго учитывая критерии и правила в связи с продвижением реформ. Этого хотят люди в Украине, этого хочет Европа, и поэтому пути мы пойдем вместе".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Мерца об ассоциированном членстве его страны в ЕС, назвав его несправедливым.

Украина увеличивает расходы на оборону благодаря средствам ЕС

Верховная рада Украины 10 июня одобрила изменения в госбюджете на 2026 год, предусматривающие увеличение расходов на безопасность и оборону на 1,5 трлн гривен (в пересчете - 30 млрд евро).

Таким образом, общая сумма, предусмотренная на оборону Украины в текущем году, возросла до 4,37 трлн гривен. "Основным источником дополнительных средств являются 45 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan, из которых 31,8 млрд евро должны пойти на оборону и безопасность", - писало об этом онлайн-издание "Экономическая правда".

Рассчитанный на 2026-2027 годы кредит в 90 млрд евро для Украины был согласован еще в декабре 2025 года, но долгое время оставался заблокированным из-за позиции тогдашнего правительства Венгрии. Он был утвержден Советом ЕС в апреле вместе с 20-м пакетом санкций в отношении России.

21-й пакет санкций ЕС против России был представлен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Брюсселе 9 июня.