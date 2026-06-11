Россия за день производит столько дронов, сколько вся Европа за год: опасения Калниете

Эти стереотипы о странах Балтии распространяются годами, и Россия их активно культивирует и подогревает, чтобы они продолжали жить в головах экспертов, отметила политик.

По её мнению, парадоксально, что с начала войны в Украине предпринимаются попытки представить Балтийские страны как нестабильный регион, который находится под угрозой и куда не стоит инвестировать, хотя статистика показывает обратное.

Именно поэтому важно, что в Брюсселе создан Международный центр балтийской безопасности, который будет «снова и снова прибивать эти факты к стене и в сознание экспертов», подчеркнула Калниете.

Она считает, что речь не идёт о том, что Запад начинает больше прислушиваться к российской лжи. Наоборот — «туман постепенно начинает рассеиваться».

Политик полагает, что главная проблема заключается в том, что остальная часть Европы не ощущает российскую угрозу в такой степени, как страны Балтии и другие государства, находящиеся относительно близко к зоне угрозы.

По словам Калниете, российский военно-промышленный комплекс сейчас наращивает такие мощности, которые, по оценкам украинских экспертов, значительно превышают потребности войны с Украиной. «Значит, Россия готовится в каком-то будущем, возможно, в недалёком будущем, к какому-то военному конфликту со странами НАТО», — предположила она, подчеркнув, что Европа, например, существенно отстаёт в развитии возможностей по производству дронов.

«Европа сейчас значительно отстаёт, потому что Россия за один день производит столько дронов, сколько вся Европа производит за год», — сказала Калниете.

Агентство LETA уже сообщало, что по инициативе британского журналиста и эксперта по вопросам безопасности Эдварда Лукаса создан Международный центр балтийской безопасности. Это неправительственная организация, которая поставила перед собой цель представлять интересы стран Балтии в различных международных аудиториях, развеивать мифы, созданные дезинформацией, и укреплять знания о Балтийских государствах как о важном регионе в Европейском Союзе и НАТО.