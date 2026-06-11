Напомним, что в мае Рижская дума аннулировала депутатский мандат Алексея Росликова, после чего фракция фактически прекратила существование, поскольку минимальное число депутатов в ней должно быть не меньше трёх.

На место Росликова заступил член правления партии «Стабильности!» Андрей Козлов. Он же был выбран главой партийной фракции в думе. Таким образом, фракция восстановлена.

"Нашей главной задачей как представителей оппозиции будет контроль за работой самоуправления, чтобы она была эффективной, прозрачной и осуществлялась в интересах жителей", - заявил Андрей Козлов.