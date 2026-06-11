Ушёл из жизни латвийский гитарист и рок-музыкант Янис Гужа

Янис Гужа (1966–2026) родился и вырос в Лиепае. В 1980-ых основал рок-группу Salamandra, от названия которой позднее произошел и его сценический псевдоним. Позднее играл в вокально-инструментальном ансамбле Neptuns.

Вместе с дочерью Мелдрой несколько раз участвовал в национальном отборе "Евровидения". Наивысший результат, второе место, они получили в 2004 году с песней We Share The Sun. В том же году они выпустили совместный альбом с тем же названием.

Гужа ушёл из жизни 10 июня, прощание состоится в субботу, 13 июня, в 13.00 в Рижском крематории.