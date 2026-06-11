Животное — не вещь! И Сейм это признал

Законопроект, подготовленный Юридической комиссией Сейма, предлагает дополнить статью 841 Гражданского закона нормой, согласно которой правила вещного права применяются к животным лишь в той мере, в какой они совместимы с природой животных или законами, направленными на их защиту.

Поправки также предусматривают уточнение регулирования ответственности за вред, причинённый животными. В частности, предлагается обновить терминологию и расширить действие нормы, чтобы она более чётко охватывала как материальный, так и нематериальный ущерб.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, изменения предложены с учётом всё более актуального общественного запроса на более чёткое определение правового статуса животных, а также инициатив по признанию животных живыми и чувствующими существами. Кроме того, учитывался опыт других европейских стран, где аналогичный принцип уже закреплён в гражданском законодательстве.

Цель поправок — усилить защиту животных и обеспечить более единообразное применение правовых норм, при этом сохранив существующую систему гражданско-правовых отношений и статус животных как объекта гражданского права.

Законопроекту ещё предстоит пройти второе и третье чтения в Сейме.