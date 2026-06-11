Исследование: теневой рынок сигарет лишил бюджет 74 млн евро

Независимое ежегодное исследование "KPMG" о торговле нелегальными сигаретами показывает, что их доля в Латвии продолжает расти и в 2025 году достигла 18,7% рынка, при этом стремительно увеличиваются именно объемы поддельных сигарет, которые уже в два раза превысили объемы контрабандных сигарет.

Стинка отметил, что повышение акцизного налога на сигареты не способствовало существенному росту налоговых поступлений. Потребление табачных изделий сократилось в Латвии на 7%, и это произошло за счет легальной продукции. Ставка акциза в прошлом году была повышена на 10%, но налоговые поступления выросли всего на 0,7%. В 2026 году ставка налога была повышена на 15%, а налоговые поступления за три месяца сократились на 1,8 млн евро.

Директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш, представляя результаты проведенного в мае опроса, сообщил, что сигареты и другие табачные и никотиновые изделия по-прежнему остаются самыми покупаемыми контрабандными товарами в Латвии. 9% респондентов сообщили, что сами покупали эти товары, а еще 9% указали, что это делали их друзья или знакомые.

Контрабандные алкогольные напитки приобретали 2% опрошенных, а 2% указали, что это делали их друзья или знакомые. Контрабандное топливо покупал 1% респондентов, а 2% указали, что это делали их друзья или знакомые.

В то же время 81% опрошенных заявили, что ни они сами, ни их друзья не покупают контрабандные товары.

Терпимость жителей Латвии к покупке контрабандных товаров за последний год существенно не изменилась - как и в прошлом году, 27% опрошенных не считали их покупку предосудительной. В свою очередь, 65% жителей относятся к покупке контрабандных товаров более или менее отрицательно.

Опрос SKDS также показал, что главной мотивацией жителей при покупке контрабандных товаров по-прежнему является их цена. Из тех респондентов, которые за последний год приобретали контрабандные товары, 89% заявили, что они значительно дешевле легальных товаров, 20% указали, что они такого же качества, как и легальные, а 15% заявили, что покупают контрабандные товары, которые в Латвии легально не продаются.

Что касается сокращения торговли контрабандными товарами, 52% жителей считают, что государство должно усилить меры по борьбе с ней, так как это приведет к тому, что контрабандные товары станут менее доступными и более дорогими. 22% считают, что государство не должно что-то предпринимать, а 10% думают, что государству следует быть более снисходительным к торговле контрабандными товарами.

Согласно исследованию "KPMG" о нелегальной торговле сигаретами в Латвии и странах Европы, нелегальный рынок сигарет в Латвии продолжает расти и в 2025 году достиг 18,7% общего потребления, что на 0,7% больше по сравнению с 2024 годом и на 5,2% больше по сравнению с 2023 годом. Общие убытки для госбюджета в 2025 году составили не менее 74 млн евро, что на 7 млн евро больше, чем в 2024 году.

Впервые в истории исследований "KPMG" зафиксирована ситуация, когда доля поддельных сигарет превышает объем контрабандных. Если общий объем нелегального рынка сигарет в 2025 году составлял в Латвии 18,7% общего потребления, то доля поддельных сигарет достигла 12,9%, а ввезенные контрабандным путем сигареты составили соответственно 5,8% общего потребления.

В связи с этим "KPMG" делает вывод, что из всех потребленных в Латвии нелегальных сигарет 67% были поддельными, а 33% попали в страну в результате контрабанды, в основном из Беларуси.

Общее потребление сигарет в Латвии в 2025 году сократилось на 7%, что объясняется тем, что все чаще потребители нелегальных сигарет вместо них предпочитают нелегальные э-сигареты, которые дешевле и доступнее на нелегальном рынке.

В свою очередь, в Европе потребление нелегальных сигарет в 2025 году, согласно исследованию "KPMG", выросло до 11,1%, а в Европейском союзе (ЕС) впервые за более чем десять лет превысило 10%. Как указывают авторы, впервые с 2014 года более чем каждая десятая выкуренная в ЕС сигарета была нелегального происхождения. В 38 европейских странах в общей сложности было потреблено 55,3 млрд нелегальных сигарет, в результате чего их бюджеты лишились 22,4 млрд евро налоговых поступлений.

Традиционные потоки контрабандных сигарет с Востока на Запад постепенно заменили поддельные сигареты, которые производятся ближе к западноевропейским рынкам с более высокими налогами и ценами, констатируется в исследовании "KPMG".

Например, во Франции доля нелегальных сигарет в 2025 году достигла 41,4% по сравнению с 37,6% в 2024 году. Франция по-прежнему является крупнейшим рынком нелегальных сигарет среди всех 38 стран, проанализированных в исследовании. В 2025 году здесь также зарегистрирован самый большой прирост нелегального потребления - на 1,8 млрд сигарет.

В Бельгии доля нелегальных сигарет превысила 20%-ный рубеж, достигнув 24,8% общего потребления. В Нидерландах доля нелегальных сигарет выросла с 17,9% до 22,1%, вернувшись к уровню, который в последний раз наблюдался в 2006 году, и продолжая начавшуюся в 2023 году восходящую тенденцию.

Исследование "KPMG" также показало, что меняется структура нелегального рынка. На нем все больше доминируют поддельные сигареты, цепочки поставок становятся быстрее и их сложнее отследить, а нелегальное потребление все больше концентрируется на крупных западноевропейских рынках, особенно во Франции, Бельгии и Нидерландах.

Восьмой Национальный форум по проблематике контрабанды "Борьба с контрабандой - вызовы и успехи" организован Центром устойчивого бизнеса "SSE Riga" в сотрудничестве с исследовательским центром SKDS.