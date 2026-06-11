Граждан Латвии теперь можно выдавать Великобритании

Цель поправок — урегулировать международные обязательства Латвии в отношении выдачи латвийских граждан и неграждан Великобритании, а также обеспечить правовую определённость в рамках международного уголовно-правового сотрудничества с Соединённым Королевством.

Законом установлено, что лица, принадлежащие к Латвийскому государству, могут быть выданы Великобритании в соответствии с положениями Соглашения о торговле и сотрудничестве между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии, с одной стороны, и Великобританией — с другой.

В законе прямо закреплено, что граждан Латвии можно выдавать Великобритании для уголовного преследования, судебного разбирательства и исполнения приговора.

Гражданина Латвии, находящегося на территории Латвии, можно выдать Великобритании при условии, что по его собственной просьбе он будет возвращён в Латвию для отбытия назначенного наказания.

Положения данного закона будут также распространяться на неграждан Латвии — лиц, подпадающих под действие закона «О статусе граждан бывшего СССР, у которых нет гражданства Латвии или другого государства».