54 часа в море после рака: женщина сделала то, что до неё не удавалось никому

Она проплыла Ла-Манш не один раз. И не два.

Сначала от Англии до Франции, потом обратно, затем снова во Францию — и когда обычный человек уже лежал бы без сил на берегу, она снова повернула в тёмное море.

Через 54 часа после старта Томас вышла на берег Англии, став первым человеком в истории, который совершил четырёхкратное пересечение Ла-Манша.

К этому моменту её тело было покрыто солью и защитным кремом, она почти не спала, едва стояла на ногах и преодолела не 130 километров, как могла бы показать карта, а около 210 километров из-за течений.

Но самый невероятный поворот был ещё раньше.

За два года до заплыва она планировала этот рекорд как красивое завершение карьеры. Потом врачи обнаружили у неё агрессивный рак груди. Шестнадцать курсов химиотерапии, операция, двадцать пять сеансов лучевой терапии. Она продолжала тренироваться даже в дни, когда после лечения с трудом поднимала руки.

И всё же именно вода заставляла её чувствовать себя обычным человеком.

Во время ночных часов в океане ей хотелось остановиться. Тогда друзья напоминали правило, которое теперь звучит почти как совет для любой сложной ситуации: «Не принимай решений в темноте».

Она дождалась рассвета. Потом ещё одного.

А потом стала человеком, который сделал невозможное.