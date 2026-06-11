Ryanair проверят из-за платы для родителей, который хотят сидеть рядом с детьми

Теперь под проверку попала Ryanair. Британский регулятор заинтересовался правилом, по которому хотя бы один родитель должен сидеть рядом с ребёнком, но за выбор такого места семье приходится платить.

И вот тут начинается тот самый момент, после которого родители у экрана обычно поднимают бровь.

Если взрослый обязан сидеть рядом с ребёнком, почему это превращается в отдельную платную услугу?

Регулятор утверждает, что среди крупных авиакомпаний, летающих из Великобритании, именно Ryanair взимает такой обязательный сбор. Компания в ответ назвала расследование «фиктивным» и настаивает, что всё делает правильно.

Для пассажиров же история выглядит проще. Сначала авиакомпания говорит: ребёнок не должен сидеть один. Потом предлагает заплатить, чтобы это правило было выполнено.

В мире лоукостеров уже давно платят за багаж, места, приоритетную посадку и иногда даже за собственное спокойствие. Но когда речь заходит о детях, обычная авиационная арифметика внезапно начинает выглядеть особенно нервно.