Звон в ушах может быть не просто «нервами»: врачи назвали ранний сигнал потери слуха

Врачи предупреждают: такой симптом может быть ранним сигналом того, что слух уже начал меняться.

Особенно часто люди замечают проблему не в полной тишине, а в обычной жизни. Разговоры становятся труднее, телефон раздражает, а в кафе или на семейном празднике вдруг невозможно разобрать, что говорит человек рядом.

Причина может прятаться глубоко внутри уха. Там есть крошечные чувствительные клетки, которые превращают звуки в сигналы для мозга. С возрастом или после долгого воздействия шума они повреждаются. Тогда мозг начинает получать искажённую информацию, а человек слышит фантомные звуки.

Иногда это лёгкий звон. Иногда — шум, похожий на цикад, дождь или даже поезд.

Проблема не только в том, что это неприятно. Шум в ушах и потеря слуха могут мешать сну, концентрации и общению. Исследования также связывают такие нарушения с повышенным риском падений, ухудшением настроения и более быстрым снижением когнитивных функций.

Хорошая новость в том, что уши можно защищать. Врачи советуют использовать беруши или защитные наушники на концертах, спортивных мероприятиях, при фейерверках, работе с газонокосилкой или электроинструментами.

И особенно опасная привычка — слушать музыку в наушниках поверх громкого шума. Например, когда человек косит траву и просто делает звук погромче.

Если звон или жужжание в ушах повторяются, лучше не списывать это на усталость. Иногда ухо просит помощи задолго до того, как человек сам признаёт: «Я стал хуже слышать».