Какое ещё убежище? Их нужно депортировать! Домбрава раскритиковал работу пограничников и PMPL

После посещения центра размещения просителей убежища «Муцениеки» Домбрава заявил, что Латвия слишком открыта для нелегальных мигрантов, которые после незаконного пересечения границы подают прошения о предоставлении убежища. По его мнению, необходимо установить чёткий механизм выявления и немедленной депортации таких лиц.

Министр ожидает от Управления по делам гражданства и миграции и Государственной пограничной охраны более решительных действий. Он утверждает, что центры для просителей убежища переполнены гражданами Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других стран, содержание которых оплачивается за счёт налогоплательщиков. По словам Домбравы, многие из них злоупотребляют европейскими нормами предоставления убежища и не скрывают факта незаконного пересечения границы.

Домбрава считает, что ответственные ведомства сделали не всё возможное для решения проблемы, и подчеркнул, что нелегалы не должны свободно перемещаться по стране и оставаться в Латвии.

Сейчас в центре «Муцениеки» занято 455 мест при вместимости 450 человек. В центре «Лиепна» размещены ещё 66 человек. Расходы на содержание одного просителя убежища составляют 22 евро в день.

За первые пять месяцев года в Латвии зарегистрировано 490 просителей убежища. Больше всего заявителей прибыло из Сомали (71 человек), Египта (51), Афганистана (41), Пакистана (40) и Бангладеш (39).

Ограничение иммиграции является одним из главных приоритетов Домбравы. Под его руководством Министерство внутренних дел подготовит план реализации рекомендаций парламентской комиссии по вопросам миграции. По словам министра, это позволит ужесточить иммиграционную политику, сократить возможности для нелегального пребывания в стране и закрыть схемы легализации экономических мигрантов.