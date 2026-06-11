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Машины не ставить! В четырех районах Риги на месяц запретят парковку

© LETA 11 июня, 2026 11:28

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с работами по уборке проезжей части с 15 июня по 15 июля на отдельных улицах микрорайонов Агенскалнс, Засулаукс, Зиепниеккалнс и Золитуде будет введен временный запрет на стоянку автотранспорта. Ограничения движения будут действовать по рабочим дням с 9:00 до 17:00.

Перед началом работ будут размещены информационные плакаты о введении дорожного знака «Остановка запрещена». В ходе выполнения работ возможны небольшие изменения — перенос сроков и корректировка границ отдельных участков улиц.

Работы Рижская дума обещает выполнить в максимально короткие сроки, чтобы причинить жителям как можно меньше неудобств.

Планируемые работы в июне
С 15 июня:

на четной стороне улицы Эдуарда Смилгя на участке от улицы Маза Нометню до улицы Слокас;
на четной стороне улицы Эбелмуйжас на участке от улицы Валдекю до улицы Ливциема;
на четной стороне улицы Кулдигас на участке от улицы Слокас до улицы Вилипa;
на нечетной стороне улицы Мартыня на участке от улицы Слокас до улицы Баложу;
на четной стороне улицы Мартыня на участке от улицы Баложу до улицы Алисес.
С 29 июня:

на нечетной стороне улицы Эдуарда Смилгя на участке от улицы Бариню до улицы Слокас;
на нечетной стороне улицы Гарденес;
на нечетной стороне улицы Эбелмуйжас на участке от улицы Валдекю до улицы Ливциема, включая парковку;
на нечетной стороне улицы Кудрас.
Планируемые работы в июле

С 6 июля:

на нечетной стороне улицы Приедайнес на участке от улицы Я. Эндзелина до улицы Апузес;
на нечетной стороне улицы Баложу на участке от улицы Кристапа до улицы Мартыня;
на четной стороне улицы Баложу на участке от улицы Мартыня до улицы Агенскална.

С 13 июля:

на четной стороне улицы Приедайнес на участке от улицы Я. Эндзелина до улицы Апузес.

С 15 июля:

на нечетной стороне улицы Валентина на участке от улицы Дрейлиню до улицы Тапешу.

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