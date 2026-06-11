Машины не ставить! В четырех районах Риги на месяц запретят парковку

Перед началом работ будут размещены информационные плакаты о введении дорожного знака «Остановка запрещена». В ходе выполнения работ возможны небольшие изменения — перенос сроков и корректировка границ отдельных участков улиц.
Работы Рижская дума обещает выполнить в максимально короткие сроки, чтобы причинить жителям как можно меньше неудобств.
Планируемые работы в июне
С 15 июня:
на четной стороне улицы Эдуарда Смилгя на участке от улицы Маза Нометню до улицы Слокас;
на четной стороне улицы Эбелмуйжас на участке от улицы Валдекю до улицы Ливциема;
на четной стороне улицы Кулдигас на участке от улицы Слокас до улицы Вилипa;
на нечетной стороне улицы Мартыня на участке от улицы Слокас до улицы Баложу;
на четной стороне улицы Мартыня на участке от улицы Баложу до улицы Алисес.
С 29 июня:
на нечетной стороне улицы Эдуарда Смилгя на участке от улицы Бариню до улицы Слокас;
на нечетной стороне улицы Гарденес;
на нечетной стороне улицы Эбелмуйжас на участке от улицы Валдекю до улицы Ливциема, включая парковку;
на нечетной стороне улицы Кудрас.
Планируемые работы в июле
С 6 июля:
на нечетной стороне улицы Приедайнес на участке от улицы Я. Эндзелина до улицы Апузес;
на нечетной стороне улицы Баложу на участке от улицы Кристапа до улицы Мартыня;
на четной стороне улицы Баложу на участке от улицы Мартыня до улицы Агенскална.
С 13 июля:
на четной стороне улицы Приедайнес на участке от улицы Я. Эндзелина до улицы Апузес.
С 15 июля:
на нечетной стороне улицы Валентина на участке от улицы Дрейлиню до улицы Тапешу.