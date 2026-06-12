После бури: прогноз на пятницу

Ночью осадки прекратятся — местами будет лишь небольшой дождь. По мере прояснения неба температура воздуха опустится до +7–+13 градусов. Ветер будет дуть слабо или умеренно с запада, на побережье — с порывами до 16 метров в секунду.

В течение дня ожидается много облаков, местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть легкий западный ветер. Температура воздуха поднимется до +15–+20 градусов.

В пятницу в Риге местами возможен небольшой дождь, небо будет преимущественно облачным. Ночью подует умеренный западный ветер, температура воздуха опустится до +12 градусов, днем ​​подует слабый ветер, и воздух потеплеет до +19 градусов.

