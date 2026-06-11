Назвали худшие аэропорты Европы: туристический рай может начаться с очереди и злости

AirHelp выпустил новый рейтинг аэропортов за 2026 год. Сравнивали 279 аэропортов в 76 странах. Смотрели не только на магазины и чистоту, но прежде всего на пунктуальность: прибыл ли самолёт в пределах 15 минут от расписания.

Лучшим аэропортом Европы стал Будё в Норвегии. Маленький аэропорт к северу от Полярного круга обошёл куда более знаменитые воздушные ворота континента. В европейскую пятёрку также вошли Биллунн, Бильбао, Берген и Стамбул.

А вот внизу списка оказались места, куда люди обычно летят не страдать, а отдыхать. Среди худших в Европе — Лиссабон, Родос, Манчестер, Ираклион на Крите и Ницца.

Особенно обидно, когда плохой результат получает аэропорт у популярного курорта. Море рядом, солнце рядом, чемодан уже почти в отпуске, а сам пассажир всё ещё стоит в очереди и смотрит на табло.

Так что иногда главный стресс путешествия ждёт не в самолёте и не в чужом городе. Он встречает вас сразу после посадки.