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Здание с атлантами в Старой Риге купили почти за три миллиона, но кто?

Редакция PRESS 11 июня, 2026 14:00

Бизнес 0 комментариев

Здание в Старой Риге со скульптурой трех атлантов на улице Театра на аукционе, организованном ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), за 2,72 млн евро приобрела компания ООО "TE9", свидетельствует информация Земельной книги.

По данным "Firmas.lv", компания "TE9" была зарегистрирована 30 марта 2026 года с основным капиталом в 2800 евро. Владелицей компании является Инна Курилова.

Агентство недвижимости "Kivi Real Estate", представлявшее на аукционе покупателя, сообщило агентству ЛЕТА, что на данный момент сделка завершена. В компании поясняют, что здание является значимой частью исторической застройки Старой Риги и одним из ярчайших образцов архитектуры своей эпохи. Его историческая и архитектурная ценность с годами сделала здание одним из самых узнаваемых объектов недвижимости в этой части города.

Член правления "Kivi Real Estate" Кристине Ниедре отмечает, что в последние годы наблюдается растущий интерес инвесторов к исторической недвижимости в центре Риги и в Старой Риге. Количество таких объектов ограничено, а их местоположение, архитектурное качество и культурно-историческое значение создают долгосрочную ценность, которая все чаще привлекает внимание как местных, так и иностранных инвесторов.

Как сообщалось, 17 апреля на повторном аукционе за 2,72 млн евро VNĪ удалось продать здание на улице Театра в Риге, башню которого украшает скульптура трех атлантов с земным шаром. Начальная цена аукциона составляла 2,71 млн евро, а шаг - 10 000 евро. На недвижимость была сделана одна ставка.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 435 кв. м и административного пятиэтажного здания с мансардой площадью 1891,4 кв. м.

VNĪ сообщило, что выставленная на аукцион недвижимость на улице Театра, 9, является эклектично-декоративным зданием в стиле модерн, владельцем которого был торговец книгами и антиквариатом Карлис Екабс Зихманис. Фасад дома украшают характерные для эклектики декоры: мотивы раковин и растительных гирлянд, несколько атлантов, поддерживающих выступающий балкон, и мозаика. Угловая башня здания увенчана скульптурой трех атлантов работы скульптора Августа Фольца, на плечах которых покоится подсвечиваемый ночью земной шар.

VNĪ сообщает, что в 1989 году в здании была проведена реставрация, его большая часть находится в хорошем или удовлетворительном техническом состоянии. С 1992 года в здании находится посольство Италии.

На предыдущем аукционе, который завершился в октябре прошлого года, здание уже было продано за 2,72 млн евро. Начальная цена на том аукционе также составляла 2,71 млн евро. Однако сделка не была завершена, поэтому VNĪ организовало повторный аукцион недвижимости с неизменной начальной ценой.

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