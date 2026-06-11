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Индия пригрозила оставить Пакистан без воды: спор двух ядерных стран дошёл до рек

Редакция PRESS 11 июня, 2026 10:29

Мир 0 комментариев

Иногда большая политика звучит как сцена из фильма-катастрофы. Министр в Дели заявил, что Индия работает над тем, чтобы в Пакистан не попала «ни одна капля воды».

Речь не о маленьком ручье где-то в горах. Речь о системе рек, от которой зависят миллионы людей, поля, города, электростанции и питьевая вода.

Много десятилетий Индия и Пакистан жили по договору о разделе вод Инда. Его подписали ещё в 1960 году. Тогда шесть рек фактически разделили между двумя странами: часть получила Индия, часть Пакистан. Но после кровавого нападения в Кашмире Дели объявил, что участие в договоре приостанавливается.

Пакистан настаивает, что одна страна не может просто так выключить такой договор по своему желанию. Более того, в Исламабаде уже говорят о «превращении воды в оружие» и предупреждают, что попытка изменить течение трансграничных рек будет воспринята крайне жёстко.

Самое тревожное здесь даже не громкая фраза про «ни одной капли». А то, что спор идёт не о символах, флагах или дипломатических жестах, а о воде.

В регионе, где уже есть ядерное оружие, старые войны, Кашмир и постоянное взаимное недоверие, теперь в центр конфликта снова возвращается то, без чего не живёт ни один город и ни одно поле.

Обычно говорят: перекрыли кислород. Здесь всё звучит ещё страшнее.

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