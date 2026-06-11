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Немного перебрал, закурил — и начался пожар: на Вайнодес — обычная рижская история

Редакция PRESS 11 июня, 2026 11:42

ЧП и криминал 0 комментариев

Во вторник рижские пожарные получили вызов на улицу Вайнодес — там в трехэтажном жилом доме загорелась квартира на втором этаже. Оперативным службам пришлось работать почти три часа, сообщает ТВ3.

До прибытия спасателей шесть жильцов самостоятельно эвакуировались из задымленных помещений. Спасать пришлось трех человек – как с помощью респираторов, так и с помощью выдвижных лестниц.

В точке возгорания горели диван, предметы быта и стена площадью 21 квадратный метр. В квартире были деревянные перегородки, поэтому стены были взломаны, чтобы убедиться, что огонь не распространяется дальше.

На месте происшествия работал и полицейский экипаж, в отделении для задержанных у которого сидел мужчина. Как рассказывают соседи, оказалось, что это жилец сгоревшей квартиры, который, по их словам, нечаянно поджег свой дом, к тому же вел себя агрессивно, когда приехали службы.

Его сосед с третьего этажа знает, что тот курил, был немного пьян, когда произошел пожар: «У них там какие-то проблемы в семье, и из-за переживаний, видимо, он немного перебрал. Но, насколько я знаю, он не пьет и вообще солидный человек. Логично, что в состоянии стресса он хотел еще пойти и что-то спасти. Полицейским пришлось его удерживать».

Как сообщает Государственная полиция, уголовное дело возбуждаться не будет, и мужчина, по его словам, готов искупить свою вину. С владелицей квартиры уже договорился, что полностью возместит все ущерб, нанесенный пожаром.

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