Немного перебрал, закурил — и начался пожар: на Вайнодес — обычная рижская история

До прибытия спасателей шесть жильцов самостоятельно эвакуировались из задымленных помещений. Спасать пришлось трех человек – как с помощью респираторов, так и с помощью выдвижных лестниц.

В точке возгорания горели диван, предметы быта и стена площадью 21 квадратный метр. В квартире были деревянные перегородки, поэтому стены были взломаны, чтобы убедиться, что огонь не распространяется дальше.

На месте происшествия работал и полицейский экипаж, в отделении для задержанных у которого сидел мужчина. Как рассказывают соседи, оказалось, что это жилец сгоревшей квартиры, который, по их словам, нечаянно поджег свой дом, к тому же вел себя агрессивно, когда приехали службы.

Его сосед с третьего этажа знает, что тот курил, был немного пьян, когда произошел пожар: «У них там какие-то проблемы в семье, и из-за переживаний, видимо, он немного перебрал. Но, насколько я знаю, он не пьет и вообще солидный человек. Логично, что в состоянии стресса он хотел еще пойти и что-то спасти. Полицейским пришлось его удерживать».

Как сообщает Государственная полиция, уголовное дело возбуждаться не будет, и мужчина, по его словам, готов искупить свою вину. С владелицей квартиры уже договорился, что полностью возместит все ущерб, нанесенный пожаром.