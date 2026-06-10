Приглашаем на дроны любоваться? Латвия хочет вернуть туристов

Сегодня в Резекне LIAA встретилось с руководством Латгальской туристической ассоциации и представителями отрасли. Им рассказали о уже проведённых и запланированных маркетинговых кампаниях, которые должны поддержать туризм в регионах.

Директор LIAA Иева Ягере заявила, что агентство пересмотрело план и перенесёт на лето часть кампаний, ранее запланированных на осень. Цель - сохранить конкурентоспособность Латвии на международных рынках, усилить поток гостей из соседних стран и поддержать регионы.

Этой весной LIAA уже провело кампанию Unboxing Latvia - «Открой Латвию» - в Великобритании, Германии и Польше. Латвию продвигали как направление с культурой, природой, гастрономией и активным отдыхом во всех регионах.

Для летнего сезона агентство запускает цифровую кампанию в Великобритании, Германии и Финляндии совместно с туристической аналитической компанией Amadeus. В ней будут использовать данные геолокации и поведения путешественников, чтобы обращаться к людям, которые прямо сейчас планируют поездки.

Отдельный упор делают на Литву и Эстонию. Жителей соседних стран будут активнее приглашать в Латвию на выходные, короткий отдых и региональные мероприятия.

Дополнительное внимание этим летом получит Латгалия. В начале кампании Дней домашних кафе акцент сделают именно на этом регионе, его гастрономии, культуре и туристических возможностях. В Польше LIAA продолжит продвигать Латвию через визиты журналистов, инфлюенсеров и создателей контента.

В агентстве подчёркивают, что ситуация касается не только Латгалии. Иностранные туристы часто воспринимают страны Балтии как единый регион, поэтому вопросы безопасности и геополитические события влияют на туризм по всей Латвии.

Участники встречи договорились регулярно обмениваться данными и следить за бронированиями, туристическими потоками и настроениями путешественников на приоритетных рынках. При необходимости маркетинговые действия и меры поддержки отрасли будут корректировать оперативно.

По данным LIAA, иностранные гости составляют 55% общего туристического потока в Латвии. В первом квартале 2026 года в туристических местах размещения страны обслужили 246 600 иностранных гостей. Рижский аэропорт с более чем семью миллионами пассажиров в год сохраняет позицию крупнейшего авиационного узла Балтии.

Ранее Латгальская туристическая ассоциация в открытом письме 25 мая обратилась к высшим должностным лицам, министерствам и Сейму, заявив о критической ситуации в отрасли. Туроператоры связывали её с залётами дронов, регулярными предупреждениями об угрозе воздушному пространству, сообщениями по системе сотового вещания, активизацией истребителей НАТО и кризисной коммуникацией.

В последние недели в Латвии, особенно у восточной границы, зафиксированы несколько инцидентов с беспилотниками. В начале мая в Резекне дрон причинил имущественный ущерб частному лицу. 8 июня истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии сбили в Латгалии иностранный беспилотник, залетевший в Латвию в результате российской радиоэлектронной борьбы.