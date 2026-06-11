Пьяный отец года! С ребёнком на квадроцикле устроил погоню в Бауске (видео)

Инцидент произошёл в воскресенье около 16:00. Во время патрулирования на улице Витолу, у торговой точки, полицейские заметили квадроцикл без номерного знака. За рулём был мужчина без защитного шлема, на транспортном средстве находился ребёнок.

Полицейские включили световые и звуковые сигналы, но водитель не остановился и начал убегать. Правоохранители несколько раз требовали прекратить движение, однако мужчина продолжил ехать. Во время погони он выехал на тротуар, пересёк улицы Салату и Кляву, а затем остановился на перекрёстке улиц Цериню и Маза.

Ребёнок, который находился перед водителем, спрыгнул с квадроцикла. Сам мужчина, по данным полиции, был в явном алкогольном опьянении: от него пахло алкоголем. Он бросил на землю бутылку спиртного, вёл себя агрессивно, кричал, ругался нецензурными словами и отказался проходить проверку на алкоголь в выдыхаемом воздухе.

Водителя задержали. Малолетнего мальчика передали матери.

Против мужчины начат уголовный процесс за отказ от проверки выдыхаемого воздуха или крови для определения концентрации алкоголя. Также начаты десять административных процессов: за неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком, невыполнение законных требований должностного лица, отказ остановить транспортное средство, езду по тротуару, езду без застёгнутого шлема, перевозку лишнего пассажира, езду без номеров, отсутствие обязательной страховки, отсутствие техосмотра и использование незарегистрированного транспорта.

За неисполнение обязанностей по уходу за ребёнком закон предусматривает предупреждение или штраф до 210 евро. Размер наказания определяет административная комиссия самоуправления.

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