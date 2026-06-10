Турист встретился глазами с гризли и подумал: “Это конец”

С другого края снежного поля на него с рёвом бросился огромный гризли.

У мужчины было всего мгновение. Он успел поднять руку и подумать: “Вот и всё”.

Медведь напал на него и серьёзно ранил. Позже Краго рассказал, что в какой-то момент зверь просто смотрел ему в глаза. Такие секунды, вероятно, не забываются никогда.

Но история закончилась не так, как могла.

Через две недели после нападения 32-летний турист жив. Он перенёс три операции и теперь восстанавливается после редкой и крайне опасной встречи с одним из самых сильных хищников Северной Америки.

Сам Краго говорит, что чувствует себя невероятно везучим.

Нападения гризли на людей случаются редко, но в дикой природе редкость не означает невозможность. Иногда весь поход меняется за несколько секунд.

Он вышел на тропу как турист. А вернулся человеком, который уже успел мысленно попрощаться с жизнью.