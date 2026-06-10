Пациенты ждут часами: у больницы Страдыня снова пробки скорых

В больнице объясняют: проблема не только в работе Центра неотложной медицины. На ситуацию влияют общая загрузка больницы, число свободных коек и тяжесть состояния пациентов. Представитель больницы Винета Клявиня заявила агентству LETA, что поток пациентов в течение суток резко меняется.

8 июня нагрузка снова резко выросла: за один час в Центр неотложной медицины бригады NMPD доставили 12 пациентов. Машины приезжали с интервалом в несколько минут, а в отдельных случаях между доставкой пациентов проходило всего две - пять минут.

Больница признаёт, что такие ситуации не должны быть нормой, но они повторяются в периоды высокой нагрузки и наплыва сложных пациентов.

За первые пять месяцев этого года в Центре неотложной медицины больницы Страдыня помощь получили 25 686 пациентов - в среднем 170 человек в сутки. В больнице подчёркивают, что важен не только поток, но и состояние людей: сюда часто привозят пациентов с несколькими тяжёлыми заболеваниями одновременно, которым нужна диагностика, врачи разных профилей и иногда интенсивная терапия.

Доставку пациентов организует NMPD по плану госпитализации, состоянию пациента и нужному профилю лечения. В больнице напоминают, что как университетская клиника она оказывает высокоспециализированную помощь, недоступную во многих других учреждениях. Поэтому во многих случаях доставка именно в больницу Страдыня медицински обоснована.

Сейчас больница вместе с Министерством здравоохранения и NMPD пытается улучшить движение пациентов внутри системы. При необходимости людей размещают даже вне профильных отделений, чтобы освободить места для неотложных пациентов. В больнице признают: это не идеальное решение, но при высокой нагрузке оно помогает не останавливать лечение.