Учёные подсчитали климатический след сверхбогатых. И дело не только в частных самолётах

Но новое исследование показывает: самый большой след может быть не в том, как миллиардеры отдыхают, а в том, чем они владеют.

По оценке Greenpeace, самые богатые люди планеты через свои активы, доли в компаниях, инвестиции, недвижимость и бизнесы связаны с огромным объёмом выбросов парниковых газов.

Речь идёт не только о личном потреблении. Если человек владеет долей в нефтяной компании, крупном промышленном бизнесе или масштабной застройке, часть климатического следа этих активов фактически связана с его капиталом.

Исследователи утверждают, что верхний 1% людей по уровню богатства через свои инвестиции и владение активами контролирует примерно четверть ежегодных глобальных выбросов.

Ущерб от таких выбросов Greenpeace оценивает почти в 1 триллион долларов в год.

Получается странная картина: один человек может жить в красивой вилле, летать на частном самолёте и выглядеть как символ роскоши. Но его главный климатический след может быть спрятан не в Instagram, а в портфеле активов.

Именно поэтому авторы исследования говорят о выбросах, связанных с владением. Не только кто сколько сжёг топлива лично, но и кто получает выгоду от бизнеса, который загрязняет атмосферу.

Так что в климатической истории богатства яхта может оказаться лишь самой заметной деталью.

Настоящий след начинается там, где заканчиваются фотографии красивой жизни.