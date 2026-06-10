Ах, какое все вкусное, яркое, ароматное!
Кавказская кухня — это целый мир ароматов, обилие свежей зелени, мясо на гриле, любовь к свежим ингредиентам, насыщенному вкусу и гостеприимству, которое ощущается в каждой тарелке.
Давайте разберемся, какие блюда стоит обязательно включить в летнее меню, опираясь на рекомендации шеф-повара Лауриса Алексеевса и предложение «Дней Кавказа» в магазинах Maxima Latvija, которые продлятся до 15 июня.
«В кавказской кухне специи и зелень — не просто дополнение к блюду, а один из главных элементов, формирующих его характер, – объясняет Лаурис Алексеевс. - Благодаря благоприятному климату и плодородной природе региона в приготовлении пищи широко используются самые разные травы и пряности — как свежие, так и сушеные. Именно они придают блюдам узнаваемый аромат и позволяют создавать выразительные вкусовые сочетания, популярные не только в Грузии, Армении и Азербайджане, но и далеко за пределами Кавказа.
Кавказские блюда часто готовятся на огне или углях, что делает их особенно сочными. Попробуйте что-то новое! Даже если вы знакомы с кавказской кухней, обратите внимание на блюда, которые еще не пробовали.
Известный повар Лаурис Алексеевс выделяет несколько наиболее популярных на Кавказе трав, специй и соусов.
- Базилик, тимьян и розмарин
Эти ароматные травы используют как в свежем, так и в сушеном виде. Хотя оба варианта обладают ярким ароматом, их вкус различается: свежая зелень придает блюдам больше легкости и свежести, а сушеные травы обеспечивают более концентрированный и насыщенный аромат.
- Кинза
В кавказской кухне особенно ценится свежая кинза, поскольку при сушке ее аромат и вкус в значительной степени теряются. Семена кориандра, напротив, представляют собой отдельную специю, которую используют для приготовления мясных блюд, пряных смесей и даже теста для пряников.
- Кумин
Очень ароматная специя, являющаяся одним из компонентов карри. Особенно популярна в узбекской кухне, где считается неотъемлемой частью традиционного плова.
- Эстрагон
Нежная ароматная трава с легкими сладковатыми нотками. Используется не только в кулинарии, но и для приготовления знаменитого напитка «Тархун».
- Хмели-сунели
Одна из самых популярных пряных смесей Кавказского региона. Ее название можно приблизительно перевести как «смесь сушеных специй». Широко используется в грузинской и армянской кухне для приготовления мясных блюд, рагу и маринадов.
- Ткемали и наршараб
Особое место в кавказской кухне занимают соусы. Ткемали — это кисловатый соус из желтой алычи, а наршараб представляет собой гранатовую глазурь с ярко выраженным сладко-кислым вкусом. Оба соуса используют как при подаче готовых блюд, так и для маринования продуктов перед приготовлением на гриле или в духовке.
(!) При готовке и подаче на стол широко используется зелень, которая может как добавляться к блюду в качестве приправы для аромата, так и быть отдельным гарниром. Огромную роль в кавказской кухне играют соусы. Одним из самых известных является ткемали – грузинский соус на основе кислой алычи с добавлением чеснока и трав.
Очень вкусно!
Два гениальных рецепта для гриля с кавказским характером от Лауриса Алексевса
(*) Лосось или куриное филе в гранатовой глазури (4 порции)
Ингредиенты:
- 4 филе лосося или 4 куриных филе;
- 4 зубчика чеснока;
- 4 ч. л. свежего или сушеного эстрагона;
- 100 г гранатовой глазури (наршараб) для маринада;
- соль по вкусу;
- немного растительного масла.
Способ приготовления
- Замаринуйте филе в гранатовой глазури, добавив натертый чеснок, эстрагон и соль. Оставьте мариноваться на 10 минут.
- Готовьте на гриле. Важно, чтобы жар не был слишком сильным, иначе глазурь может подгореть.
- Подавайте с йогуртовым соусом или соусом ткемали.
Если готовить, исходя из расценок этой недели, то общая стоимость блюда на базе атлантического лосося (предложение этой недели) - не более 8,40-8,90 евро.
(*) Шашлык из баранины по-кавказски (4 порции)
Ингредиенты:
- 1 кг бараньего окорока, нарезанного кусочками;
- 150 г репчатого лука;
- 1 ч. л. смеси специй хмели-сунели;
- 1 ч. л. свежей кинзы;
- растительное масло для приготовления;
- соль по вкусу;
- щепотка сахара.
Способ приготовления
- Нарежьте лук кольцами и слегка разомните его руками, чтобы он пустил сок.
- Смешайте мясо с луком, хмели-сунели, мелко нарубленной кинзой, маслом, солью и сахаром.
- Оставьте мариноваться в холодильнике на 24 часа.
- Нанижите мясо на шампуры и жарьте на гриле до появления золотистой корочки, сохраняя сочность внутри.
(!) Если готовить из курицы, исходя из расценок этой недели, то общая стоимость блюда - не более 6,79 евро.
Совет шеф-повара: вместо баранины этот маринад отлично подходит также для куриных бедрышек (3,29 за 1 кг) и шейного свиного карбонада (2,99 за 1 кг в магазине Maxima Latvija).
Справка. Атлантический лосось сейчас стоит 8,99 евро за 1 кг – надо брать! Обратите внимание на изобилие редких у нас кавказских специй, колбасы и бастурмы, зелени, овощей: многое можно купить впрок и сэкономить средства.
Полная информация об ассортименте продуктов на этой неделе: maxima.lv