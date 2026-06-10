Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 13. Июня Завтра: Ainars, Uva, Zigfrids
Доступность

Ах, какое все вкусное, яркое, ароматное!

Новости партнеров Редакция PRESS 10 июня, 2026 15:23

Новости партнеров

LETA

Кавказская кухня — это целый мир ароматов, обилие свежей зелени, мясо на гриле, любовь к свежим ингредиентам, насыщенному вкусу и гостеприимству, которое ощущается в каждой тарелке.

Давайте разберемся, какие блюда стоит обязательно включить в летнее меню, опираясь на рекомендации шеф-повара Лауриса Алексеевса и предложение «Дней Кавказа» в магазинах Maxima Latvija, которые продлятся до 15 июня.

«В кавказской кухне специи и зелень — не просто дополнение к блюду, а один из главных элементов, формирующих его характер, – объясняет Лаурис Алексеевс. - Благодаря благоприятному климату и плодородной природе региона в приготовлении пищи широко используются самые разные травы и пряности — как свежие, так и сушеные. Именно они придают блюдам узнаваемый аромат и позволяют создавать выразительные вкусовые сочетания, популярные не только в Грузии, Армении и Азербайджане, но и далеко за пределами Кавказа.

Кавказские блюда часто готовятся на огне или углях, что делает их особенно сочными. Попробуйте что-то новое! Даже если вы знакомы с кавказской кухней, обратите внимание на блюда, которые еще не пробовали.

Известный повар Лаурис Алексеевс выделяет несколько наиболее популярных на Кавказе трав, специй и соусов.

  1. Базилик, тимьян и розмарин

Эти ароматные травы используют как в свежем, так и в сушеном виде. Хотя оба варианта обладают ярким ароматом, их вкус различается: свежая зелень придает блюдам больше легкости и свежести, а сушеные травы обеспечивают более концентрированный и насыщенный аромат.

  1. Кинза

В кавказской кухне особенно ценится свежая кинза, поскольку при сушке ее аромат и вкус в значительной степени теряются. Семена кориандра, напротив, представляют собой отдельную специю, которую используют для приготовления мясных блюд, пряных смесей и даже теста для пряников.

  1. Кумин

Очень ароматная специя, являющаяся одним из компонентов карри. Особенно популярна в узбекской кухне, где считается неотъемлемой частью традиционного плова.

  1. Эстрагон

Нежная ароматная трава с легкими сладковатыми нотками. Используется не только в кулинарии, но и для приготовления знаменитого напитка «Тархун».

  1. Хмели-сунели

Одна из самых популярных пряных смесей Кавказского региона. Ее название можно приблизительно перевести как «смесь сушеных специй». Широко используется в грузинской и армянской кухне для приготовления мясных блюд, рагу и маринадов.

  1. Ткемали и наршараб

Особое место в кавказской кухне занимают соусы. Ткемали — это кисловатый соус из желтой алычи, а наршараб представляет собой гранатовую глазурь с ярко выраженным сладко-кислым вкусом. Оба соуса используют как при подаче готовых блюд, так и для маринования продуктов перед приготовлением на гриле или в духовке.

(!) При готовке и подаче на стол широко используется зелень, которая может как добавляться к блюду в качестве приправы для аромата, так и быть отдельным гарниром. Огромную роль в кавказской кухне играют соусы. Одним из самых известных является ткемали – грузинский соус на основе кислой алычи с добавлением чеснока и трав.

Очень вкусно!

Два гениальных рецепта для гриля с кавказским характером от Лауриса Алексевса

(*) Лосось или куриное филе в гранатовой глазури (4 порции)

Ингредиенты:

  • 4 филе лосося или 4 куриных филе;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 4 ч. л. свежего или сушеного эстрагона;
  • 100 г гранатовой глазури (наршараб) для маринада;
  • соль по вкусу;
  • немного растительного масла.

Способ приготовления

  1. Замаринуйте филе в гранатовой глазури, добавив натертый чеснок, эстрагон и соль. Оставьте мариноваться на 10 минут.
  2. Готовьте на гриле. Важно, чтобы жар не был слишком сильным, иначе глазурь может подгореть.
  3. Подавайте с йогуртовым соусом или соусом ткемали.

Если готовить, исходя из расценок этой недели, то общая стоимость блюда на базе атлантического лосося (предложение этой недели) - не более 8,40-8,90 евро.

(*) Шашлык из баранины по-кавказски (4 порции)

Ингредиенты:

  • 1 кг бараньего окорока, нарезанного кусочками;
  • 150 г репчатого лука;
  • 1 ч. л. смеси специй хмели-сунели;
  • 1 ч. л. свежей кинзы;
  • растительное масло для приготовления;
  • соль по вкусу;
  • щепотка сахара.

Способ приготовления

  1. Нарежьте лук кольцами и слегка разомните его руками, чтобы он пустил сок.
  2. Смешайте мясо с луком, хмели-сунели, мелко нарубленной кинзой, маслом, солью и сахаром.
  3. Оставьте мариноваться в холодильнике на 24 часа.
  4. Нанижите мясо на шампуры и жарьте на гриле до появления золотистой корочки, сохраняя сочность внутри.

(!) Если готовить из курицы, исходя из расценок этой недели, то общая стоимость блюда - не более 6,79 евро.

Совет шеф-повара: вместо баранины этот маринад отлично подходит также для куриных бедрышек (3,29 за 1 кг) и шейного свиного карбонада (2,99 за 1 кг в магазине Maxima Latvija).

Справка. Атлантический лосось сейчас стоит 8,99 евро за 1 кг – надо брать! Обратите внимание на изобилие редких у нас кавказских специй, колбасы и бастурмы, зелени, овощей: многое можно купить впрок и сэкономить средства.

Полная информация об ассортименте продуктов на этой неделе: maxima.lv

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Треть того, что делают министерства, вообще не нужна»: бывшая сотрудница делится опытом

Важно 18:08

Важно 0 комментариев

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Обычно критика бюрократии, чиновников и министерств исходит извне - от тех, кто сам к ним не относится и просто в какой-то момент имел дело или услышал очередную новость о том, как попусту растрачены деньги или что-то в таком роде. Но в данном случае речь идёт о критике изнутри - пусть и постфактум. Основанной на личном опыте, причём не в одном министерстве, а в трёх.

Читать
Загрузка

В Литве объявляли воздушную тревогу; угроза оказалась ложной — это был метеозонд

Важно 17:33

Важно 0 комментариев

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

О возможной угрозе с воздуха было объявлено в Вильнюсском уезде, но затем Национальный центр кризисного управления сообщил, что в воздушное пространство Литвы залетел метеозонд, пишет tv3.lt.

Читать

Молодой пианист из Латвии посвятил работу памяти бабушки и дедушки

Всюду жизнь 17:17

Всюду жизнь 0 комментариев

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

На днях молодой латвийский пианист Филлип Калинко записал своё первое произведение — Ottorino Respighi «Notturno (Six Pieces for Piano)» — и посвятил его памяти своих бабушки и дедушки. 

Читать

Сбываются худшие прогнозы, синоптики в пессимизме: что будет с климатом Латвии

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

В Латвии начинают сбываться сценарии перемен климата, о которых учёные говорили несколько лет назад, о чём на телеканале TV24 в программе Klimata balss сказал руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Читать

«Маньяк нового типа»: в Иманте обворовали… собаку

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

На этой неделе жительница Иманты поделилась в "Фейсбуке" постом, в котором она рассказала о странном происшествии с её собакой.

Читать

Кража редких изданий Пушкина во Франции: до семи лет тюрьмы для злоумышленников

Мир 14:51

Мир 0 комментариев

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

По мнению французских магистратов, эти кражи могут быть частью стремления вернуть в Россию её культурное наследие на фоне обострившихся после масштабного вторжения в Украину отношений между Москвой и Западом.

Читать

“Путь к свободе!” начинается на Эспланаде: в Риге проходит парад ЛГБТ-сообщества (ФОТО, ВИДЕО)

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

В субботу, 13 июня, в Риге проходит прайд-шествие «Путь к свободе», которое станет завершающим мероприятием двухнедельной программы Riga Pride 2026. В этом году отмечается 21 год с момента проведения первого прайда в латвийской столице.

Читать