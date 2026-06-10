Ах, какое все вкусное, яркое, ароматное! Новости партнеров Редакция PRESS 10 июня, 2026 15:23 Новости партнеров

LETA

Кавказская кухня — это целый мир ароматов, обилие свежей зелени, мясо на гриле, любовь к свежим ингредиентам, насыщенному вкусу и гостеприимству, которое ощущается в каждой тарелке.

Давайте разберемся, какие блюда стоит обязательно включить в летнее меню, опираясь на рекомендации шеф-повара Лауриса Алексеевса и предложение «Дней Кавказа» в магазинах Maxima Latvija, которые продлятся до 15 июня.

«В кавказской кухне специи и зелень — не просто дополнение к блюду, а один из главных элементов, формирующих его характер, – объясняет Лаурис Алексеевс. - Благодаря благоприятному климату и плодородной природе региона в приготовлении пищи широко используются самые разные травы и пряности — как свежие, так и сушеные. Именно они придают блюдам узнаваемый аромат и позволяют создавать выразительные вкусовые сочетания, популярные не только в Грузии, Армении и Азербайджане, но и далеко за пределами Кавказа.

Кавказские блюда часто готовятся на огне или углях, что делает их особенно сочными. Попробуйте что-то новое! Даже если вы знакомы с кавказской кухней, обратите внимание на блюда, которые еще не пробовали.

Известный повар Лаурис Алексеевс выделяет несколько наиболее популярных на Кавказе трав, специй и соусов.

Базилик, тимьян и розмарин

Эти ароматные травы используют как в свежем, так и в сушеном виде. Хотя оба варианта обладают ярким ароматом, их вкус различается: свежая зелень придает блюдам больше легкости и свежести, а сушеные травы обеспечивают более концентрированный и насыщенный аромат.

Кинза

В кавказской кухне особенно ценится свежая кинза, поскольку при сушке ее аромат и вкус в значительной степени теряются. Семена кориандра, напротив, представляют собой отдельную специю, которую используют для приготовления мясных блюд, пряных смесей и даже теста для пряников.

Кумин

Очень ароматная специя, являющаяся одним из компонентов карри. Особенно популярна в узбекской кухне, где считается неотъемлемой частью традиционного плова.

Эстрагон

Нежная ароматная трава с легкими сладковатыми нотками. Используется не только в кулинарии, но и для приготовления знаменитого напитка «Тархун».

Хмели-сунели

Одна из самых популярных пряных смесей Кавказского региона. Ее название можно приблизительно перевести как «смесь сушеных специй». Широко используется в грузинской и армянской кухне для приготовления мясных блюд, рагу и маринадов.

Ткемали и наршараб

Особое место в кавказской кухне занимают соусы. Ткемали — это кисловатый соус из желтой алычи, а наршараб представляет собой гранатовую глазурь с ярко выраженным сладко-кислым вкусом. Оба соуса используют как при подаче готовых блюд, так и для маринования продуктов перед приготовлением на гриле или в духовке.

(!) При готовке и подаче на стол широко используется зелень, которая может как добавляться к блюду в качестве приправы для аромата, так и быть отдельным гарниром. Огромную роль в кавказской кухне играют соусы. Одним из самых известных является ткемали – грузинский соус на основе кислой алычи с добавлением чеснока и трав.

Очень вкусно!

Два гениальных рецепта для гриля с кавказским характером от Лауриса Алексевса

(*) Лосось или куриное филе в гранатовой глазури (4 порции)

Ингредиенты:

4 филе лосося или 4 куриных филе;

4 зубчика чеснока;

4 ч. л. свежего или сушеного эстрагона;

100 г гранатовой глазури (наршараб) для маринада;

соль по вкусу;

немного растительного масла.

Способ приготовления

Замаринуйте филе в гранатовой глазури, добавив натертый чеснок, эстрагон и соль. Оставьте мариноваться на 10 минут. Готовьте на гриле. Важно, чтобы жар не был слишком сильным, иначе глазурь может подгореть. Подавайте с йогуртовым соусом или соусом ткемали.

Если готовить, исходя из расценок этой недели, то общая стоимость блюда на базе атлантического лосося (предложение этой недели) - не более 8,40-8,90 евро.

(*) Шашлык из баранины по-кавказски (4 порции)

Ингредиенты:

1 кг бараньего окорока, нарезанного кусочками;

150 г репчатого лука;

1 ч. л. смеси специй хмели-сунели;

1 ч. л. свежей кинзы;

растительное масло для приготовления;

соль по вкусу;

щепотка сахара.

Способ приготовления

Нарежьте лук кольцами и слегка разомните его руками, чтобы он пустил сок. Смешайте мясо с луком, хмели-сунели, мелко нарубленной кинзой, маслом, солью и сахаром. Оставьте мариноваться в холодильнике на 24 часа. Нанижите мясо на шампуры и жарьте на гриле до появления золотистой корочки, сохраняя сочность внутри.

(!) Если готовить из курицы, исходя из расценок этой недели, то общая стоимость блюда - не более 6,79 евро.

Совет шеф-повара: вместо баранины этот маринад отлично подходит также для куриных бедрышек (3,29 за 1 кг) и шейного свиного карбонада (2,99 за 1 кг в магазине Maxima Latvija).

Справка. Атлантический лосось сейчас стоит 8,99 евро за 1 кг – надо брать! Обратите внимание на изобилие редких у нас кавказских специй, колбасы и бастурмы, зелени, овощей: многое можно купить впрок и сэкономить средства.

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