От улыбки станет всем светлей… В Детской больнице прошел праздник для маленьких пациентов

Больничный комплекс состоял из 6 одноэтажных и двухэтажных кирпичных зданий, а также из трех одноэтажных деревянных зданий. При входе в больницу находилось двухэтажное административное здание больницы, фасад которого украшал портрет ее основателя - Джеймса Армитстеда в форме медальона.

Сегодня Детская больница – современный комплекс целевых зданий и особой инфраструктуры. Во время Праздника сада, который традиционно прошел на территории старейшей профильной клиники Латвии на новой площади Бабочек, невозможно было не отметить, как здесь все меняется к лучшему. Завершена реконструкция входной зоны и фасада отделения инфектологии, построен переход к диагностическому корпусу, а также создана открытая реабилитационная зона — площадка Котик...

А теперь о празднике, о котором хочется упомянуть особо. Атмосфера этого дня была буквально пронизана огромной любовью к маленьким пациентам и подросткам, которые лечатся в столичной больнице. Надо было видеть счастливые улыбки детей и счастье в глазах их матерей, когда на Taureņu laukums их обнимали сказочные герои-куклы или самые настоящие пожарные спасатели позволяли заглянуть в таинственные недра огромных красных машин. А полицейские позволяли желающим даже посидеть на их блестящих мотоциклах. Представляете радость детей, которые, и это было заметно, в вихре положительных эмоций забывали про переживаемые болезни и печали!

Особое радостное настроение поддерживали выступления коллектива FIŅĶIS и ансамбля Dzeguzīte. Шоу мыльных пузырей, доктора-клоуны, разные конкурсы и творческие мастерские, собаки-канистерапевты, игры с известными хоккеистами – дети были в полном восторге от всего происходящего. На протяжении всего дня, который выдался по-летнему теплым, пациенты больницы вместе с семьями и шеф-поваром Лаурисом Алексеевсом готовили полезные овощные и ягодные смузи - мамы записывали рецепты этих напитков, настолько они понравились их чадам.

Грандиозный праздник состоялся во многом благодаря финансовой и организационной поддержке предприятия Maxima Latvija. И это просто замечательно, что у собравшихся была возможность вместе с представителями Ēstprieks самим приготовить свой особенно вкусный и полезный сэндвич! Напомним, что движение Ēstprieks заботится о том, чтобы маленькие пациенты больницы получали здоровую, полноценную пищу, приготовленную из качественных продуктов от ответственных производителей.

«Больница целенаправленно создает все более дружественную для семей среду, где наряду с медицинской помощью высочайшего уровня столь же важны человечность, присутствие рядом и забота о благополучии ребенка. Это было бы невозможно без неустанной работы Фонда Детской больницы и щедрости жертвователей и сторонников на протяжении 25 лет. Праздник сада — это прекрасное подтверждение того, что даже во время лечения дети имеют право на радость и беззаботные мгновения вместе с близкими. Особенно приятно, что в этом году праздник проходит на недавно открытой Taureņu laukums — месте, созданном для движения, радости встреч и детских улыбок», — сказал во время открытия мероприятия министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Председатель правления Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня и председатель правления Детской больницы Валтс Аболс сердечно поблагодарили компанию Maxima Latvija, которая является локомотивом этого ежегодного мероприятия, а также всех, кто устроил этот замечательный праздник.

И пока звучала музыка, летали мыльные пузыри и раздавался детский смех, становилось ясно: самое ценное, что могут подарить взрослые ребенку, — это чувство, что он не один. Именно такие моменты помогают выздоравливать, возвращают силы и дарят надежду. А значит, праздник продолжается даже тогда, когда заканчивается его официальная программа.

И тут я замечу, что еще врачи первых десятилетий истории Детской больницы мечтали о том, чтобы маленькие пациенты как можно больше улыбались и меньше грустили, для чего иногда устраивали мини-концерты для своих пациентов. И вот традиции развиваются, и тому свидетельство прошедший Праздник сада – 11-й по счету и, наверное, самый оптимистичный из всех, что уже были на этой территории.

Людмила ВЕВЕРЕ.