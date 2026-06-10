Популярная добавка для суставов оказалась связана с ускорением болезни Альцгеймера

Но новое исследование заставило учёных задать неприятный вопрос: а что, если для мозга эта привычная добавка может оказаться совсем не такой безобидной?

Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что люди с лёгкими нарушениями памяти, которые принимали глюкозамин, на 25% чаще переходили к деменции, чем пациенты, не использовавшие эту добавку.

Результаты были получены после анализа медицинских данных тысяч пациентов, а затем дополнены исследованиями тканей мозга и экспериментами на мышах.

Учёные предполагают, что глюкозамин может вмешиваться в химические процессы мозга, которые и без того нарушены при болезни Альцгеймера.

Ещё более тревожной оказалась другая находка: среди пациентов, у которых болезнь Альцгеймера и другие формы деменции уже были диагностированы, приём глюкозамина оказался связан с повышением риска смерти на 25%.

Но исследователи предупреждают: это не означает, что таблетки для суставов вызывают Альцгеймер.

Исследование показывает связь, а не прямую причину. Возможно, существуют другие факторы, которые пока не удалось полностью учесть.

Тем не менее открытие оказалось настолько неожиданным, что учёные призывают внимательно изучить вопрос в клинических испытаниях.

Парадокс заключается в том, что добавка, которую люди принимают, чтобы дольше сохранять активность в старости, может оказаться опасной именно для самого главного органа, который делает старение осознанным — мозга.

Пока врачи не советуют людям самостоятельно выбрасывать свои добавки, но новое исследование уже изменило взгляд учёных на вещества, которые десятилетиями считались почти безобидными.